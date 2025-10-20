Un vicepreședinte PSD tocmai și-a anunțat demisia din partid și din Parlament: „Economia este în pragul colapsului”

Senatorul PSD Florin Jianu, care este și vicepreședinte al partidului, și-a anunțat, luni, demisia din Parlament și din toate funcțiile politice, scrie site-ul Start-Up Cafe.

„În contextul actual, când tensiunile politice sunt extrem de mari iar economia este în pragul colapsului, propunerile de sprijin ale antreprenoriatului trebuie să fie lipsite de încărcătură politică și de aceea am decis să mă retrag din toate funcțiile politice, inclusiv din Parlament, unde am fost ales pe o lista de partid. Am fost mereu un tehnocrat și rămân un tehnocrat dedicat intereselor antreprenorilor și antreprenoriatului românesc. Avem nevoie de soluții strict economice, bazate pe experiența și studii de impact – este ceea ce îmi propun sa pun pe masa împreuna cu colegii mei din IMM România” – a afirmat Jianu, într-un comunicat transmis publicației.

Florin Jianu era vicepreședinte PSD, responsabil de domeniile Antreprenoriat, IMM-uri şi Mediul de Afaceri. În trecut a fost ministru în două guverne. A fost ales anul trecut senator de Prahova.

După această demisie din politică, Jianu revine la conducerea confederației patronale IMM România.

„Am fost, sunt și voi rămâne alături de IMM România. Antreprenorii au nevoie mai mult ca oricând de o voce, de cineva care să-i reprezinte și să-i sprijine. Au pus bazele economiei de piață, au modernizat economia și sunt mereu chemați să se sacrifice cand trecem printr-o criză. Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc și întreprinderile mici și mijlocii vor supraviețui acestei crize și că se vor putea dezvolta în continuare, altfel nu vom mai avea o economie funcțională”- a mai spus Jianu.

