USR a respins cu o covârșitoare majoritate propunerea de a limita câte mandate pot avea parlamentarii și primarii partidului

Propunerea a fost făcută de către deputații Claudiu Năsui și Cristina Prună care au cerut ca toți aleșii formaț nu pot ocupa această funcție mai mult de două mandate. La Congresul de sâmbătă, peste 90% din membri au votat împotrivă, anunță USR într-un comunicat de presă.

Cei doi inițiatori, Claudiu Năsui și Cristina Prună, se află, la rândul lor, la al treilea mandat în Parlamentul României. Ei au argumentat că „reînnoirea USR-ului se poate face numai prin fapte, nu prin lozinci” când au inițiat amendamentul.

„Unul dintre amendamentele respinse cu o majoritate de peste 90% a fost o propunere de limitare a tuturor mandatelor interne și externe deținute de membrii USR la două, inclusiv pentru primarii aleși ai USR”, a transmis USR într-un comunicat de presă la finalul Congresului.

Dacă măsura trecea, ea se aplică tuturor deputaților, senatorilor, europarlamentarilor, primarilor, președinților de Consiliu Județean, consilierilor locali și județeni. Inclusiv președintele formațiunii, Dominic Fritz, se află acum la al doilea mandat de primar al Timișoarei, în timp ce mai mulți parlamentari sunt la a treia legislatură.

Ce a mai decis Congresul USR

Cei 500 de delegați reuniți la Sibiu votat pentru introducerea în statut de condiții de performanță pentru filialele județene, cu posibilitatea ca Biroul Național, cu o majoritate de două treimi, să poată demite conducerea unei filiale care nu își îndeplinește obligațiile. Primul criteriu de performanță îl reprezintă rezultatele obținute în alegerile locale și naționale.

„Este un mecanism de responsabilizare care urmărește creșterea eficienței organizatorice și politice a filialelor”, a spus Dominic Fritz.

O altă schimbare reformează sistemul de vot pentru funcțiile interne și înlocuiește regula „câștigătorul ia totul” cu un sistem pluralist. De asemenea, Congresul USR a decis că dă dreptul forurilor de conducere să coopteze „personalități valoroase din comunitate” care aderă la partid.





