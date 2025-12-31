VIDEO „Dovada” prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone

Armata rusă a repetat miercuri acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin și a prezentat un videoclip cu o dronă care ar fi fost doborâtă în timpul atacului. Reacția Moscovei a venit după ce ucrainenii au calificat declarațiile rusești drept „minciuni” pentru a sabota procesul de pace, iar mai multe voci au cerut dovezi ale acestor afirmații ale Kremlinului.

Miercuri, ministerul rus al Apărării a difuzat un videoclip în care apare un soldat cu fața acoperită care stă lângă resturile unei drone și afirmă că acest aparat transporta o încărcătură explozivă de șase kilograme, notează AFP.

Din imagini nu reiese când a fost realizat videoclipul sau unde și nici nu este clar de ce ar reprezenta o dovadă că drona ar fi fost folosită în presupusul atac.

🤡🥴 Russian shows Ukrainian drones shot down while "flying toward Putin’s residence", carrying a 6-kg charge… pic.twitter.com/M7EEaUUsK1 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 31, 2025

Moscova a acuzat Kievul că, în noaptea de duminică spre luni, a atacat cu 91 de drone o reședință a lui Vladimir Putin situată în Valdaï, între Moscova și Sankt Petersburg, și extrem de bine păzită.

Ucraina a negat imediat, a subliniat lipsa dovezilor și a susținut că Moscova încearcă astfel să justifice blocarea negocierilor pentru găsirea unei soluții la conflictul declanșat de ofensiva rusă la scară largă împotriva Ucrainei, în 2022.

Kallas: Este o diversiune, Rusia sabotează eforturile de pace

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să „saboteze” eforturile de pace cu Ucraina, avansând acuzații „nefondate”.

„Afirmația Rusiei potrivit căreia Ucraina ar fi vizat recent obiective guvernamentale cheie din Rusia are scopul de a crea o diversiune”, a avertizat ea pe X.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat marți că „consecințele (acestui atac) se vor traduce printr-o înăsprire a poziției de negociere a Federației Ruse” .

Într-un raport difuzat miercuri de armata rusă, un general responsabil cu unitățile de rachete antiaeriene, Alexandre Romanenkov, a declarat că „atacul terorist” împotriva reședinței lui Putin a fost „planificat cu atenție”.

Armata rusă a publicat, de asemenea, o hartă care ar arăta traiectoria rachetelor lansate în timpul acestui presupus atac, precum și mărturia unui bărbat prezentat ca fiind un locuitor al unui sat situat în apropierea reședinței președintelui rus.

La rândul său, Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care urmărește evoluția luptelor dintre Rusia și Ucraina, a pus la îndoială veridicitatea acestui atac.

Circumstanțele acestui presupus atac nu corespund modelului observat atunci când forțele ucrainene efectuează atacuri în Rusia, potrivit ISW.