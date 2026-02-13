VIDEO Gluma la adresa lui Emmanuel Macron făcută în deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen

„Ceea ce s-a întâmplat la Davos nu trebuie să rămână la Davos, așa că am să-i pun pentru moment”, a spus Wolfgang Ischinger, preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, în discursul de deschidere a evenimentului. Apoi, el și-a pus o pereche de ochelari de soare în stil aviator, similari cu cei purtați de Emmanuel Macron la Davos.

Gluma acestuia a fost întâmpinată cu răsete și aplauze de cei prezenți în sală.

Wolfgang Ischinger mit Macron-Sonnenbrille auf der Munich Security Conference pic.twitter.com/yhyqL9aRQP — Timothy S. (@TimothySpin) February 13, 2026

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a purtat pe toată durata Forumului Economic Mondial de la Davos, în ianuarie, o pereche de ochelari aviator. El a explicat că are o afecțiune la ochi, pe care a descris-o drept „complet inofensivă”, dar care i-a provocat o inflamație vizibilă la ochiul drept.

Emmanuel Macron participă și el la Conferința de Securitatae de la Munchen și urmează să ia cuvântul pe scena principala la finalul acestei zile.

Ce se întâmplă la Conferința de Securitate

Dincolo de gluma din debutul discursului, Wolfgang Ischinger a adoptat un ton grav și a avertizat că evenimentul are loc într-un moment de „preocupări crescânde cu privire la securitatea globală, sau, mai bine zis, la insecuritate”.

„Niciodată în cei peste 60 de ani de existenţă a acestei conferinţe nu au existat atât de multe provocări fundamentale simultane şi războaie sângeroase în Europa, în jurul Europei şi în întreaga lume”, a spus Ischinger.

Momentul mult așteptat al evenimentului este discursul de sâmbătă al secretarului de stat american Marco Rubio. Prezența lui ca lider al delegației americane, spun analiștii, este un semn că SUA va avea un discurs mai conciliant cu Europa spre deosebire de cel de anul trecut când vicepreședintele JD Vance i-a șocat și înfuriat pe europeni afirmând că libertatea de exprimare „regresează” pe continent și părând să îmbrățișeze opiniile partidelor de extremă dreapta, precum AfD, în Germania, în special în ceea ce privește imigrația.

Pe lângă Groenlanda, agenda va include și durabilitatea unității transatlantice, umbrela de securitate a SUA și războiul din Ucraina, precum și relațiile cu Moscova.