VIDEO&FOTO Primul BMW Seria 3 electric din istorie. Teste finale pe lacurile înghețate din Suedia

Peste mai puțin de două săptămâni, BMW va dezvălui noul i3, al doilea automobil dezvoltat pe platforma Neue Klasse. Evenimentul, desfășurat la Munchen, de unde Profit.ro va transmite imagini și informații în timp real, va marca startul producției în uzina principală a BMW din Munchen a acestui model.

În acest moment, BMW realizează ultimele teste cu viitorul sedan premium electric i3, primul Seria 3 electric din istoria mărcii bavareze, care va avea performanțe similare cu SUV-ul iX3, considerat de specialiști cel mai avansat automobil electric al industriei auto globale, din punct de vedere al tehnologiei utilizate.

