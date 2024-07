Volodimir Zelenski afirmă că respectă decizia „dură, dar puternică” a lui Biden de a se retrage din cursa prezidențială: „El ne-a ajutat să-l împiedicăm pe Putin să ne ocupe țara”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat luni că respectă decizia „dură, dar puternică” a președintelui american Joe Biden de a-și încheia campania pentru obținerea unui nou mandat la Casa Albă, informează Reuters.

„Ucraina îi este recunoscătoare președintelui Biden pentru sprijinul său neclintit în lupta Ucrainei pentru libertate, care, împreună cu sprijinul bipartizan puternic din Statele Unite, a fost și continuă să fie esențial”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

„Multe decizii ferme au fost luate în ultimii ani și vor fi amintite ca măsuri îndrăznețe luate de președintele Biden ca răspuns la vremuri dificile. Și respectăm decizia dură, dar puternică de astăzi”, a mai afirmat președintele ucrainean.

Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine's fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.



Many strong decisions have been made in recent years and they will be…