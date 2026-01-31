Vreme deosebit de rece în acest weekend: temperaturi de -20 de grade / ANM anunță că revin și ninsorile

Vremea se răcește semnificativ în toată țara sâmbătă și duminică, când așteptate lapoviță și ninsori. Temperaturile vor fi geroase, mai ales dimineața, iar în unele zone se vor atinge minime chiar și de -20 de grade, potrivit prognozei emise de meteorologi.

Potrivit ANM, sâmbătă, 31 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece, cu precădere noaptea, mai ales în regiunile estice, unde va fi ger local în Moldova și izolat în estul Transilvaniei și în Dobrogea. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații slabe locale, sub formă de ninsoare la munte și în nordul Moldovei, mai ales ploi în Banat și Crișana și mixte în Transilvania, Oltenia și Muntenia.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40…60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 grade în nordul Moldovei și 7 grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -14 și 0 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață și va fi polei.

Și la București vremea se va răci. Cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30…40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -6…-5 grade.

Cum e vremea duminică

Duminică, 1 februarie, vremea va fi deosebit de rece îndeosebi în regiunile extracarpatice, geroasă dimineața și noaptea în Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei și local în Muntenia, iar în jumătatea nordică a Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil în estul țării și mai mult noros în rest și temporar vor fi precipitații slabe.

Ziua pe arii restrânse în sud-vest și în zona montană aferentă va ninge, iar în vest vor fi precipitații mixte, iar noaptea va ninge local în vest și în sud. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în jumătatea sud-estică a țării și în sudul Banatului, cu viteze de 40…60 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor încadra între -14 și 6 grade, iar cele minime în general între -20 și 0 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață cu depunere de chiciură.

Și la București vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă va fi de -2…-1 grad. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea vor fi posibile ninsori slabe. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40…50 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.