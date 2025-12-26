Trei avertizări meteo, valabile pentru următoarele zile: ninsori, ger, polei și viscol. Zonele aflate sub cod portocaliu și galben

Meteorologii au avertizat că sfârșitul de săptămână va aduce o deteriorare accentuată a vremii, cu intensificări puternice ale vântului, ninsori și viscol, mai ales în zonele montane. Fenomenele vor amplifica senzația de frig, potrivit ANM.

Vineri și sâmbătă, 26 și 27 decembrie, vântul va avea intensificări în estul și sud-estul țării, dar și local în centru și sud-vest, cu viteze de 40-60 km/h. La munte, rafalele vor depăși 60-80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada deja depusă.

În nordul, centrul și estul țării, precum și la munte, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă de 5-15 cm, iar pe arii restrânse există risc de polei și ghețuș.

Pentru intervalul 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16, meteorologii au emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită la munte, cu zone afectate în special în Moldova, vestul Olteniei și pe litoral, unde rafalele pot atinge 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu 70-80 km/h, iar la altitudini mari cu 90-120 km/h.

Cod galben de vânt și zăpadă viscolită pentru 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16. Sursă: ANM

Vremea rea se accentuează începând de sâmbătă seara, când, în intervalul 27 decembrie, ora 16 – 28 decembrie, ora 02, vântul va continua să se intensifice în nordul Moldovei și vestul Olteniei, cu viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge din nou la 90-110 km/h, viscolind zăpada.

Cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită în perioada 27 decembrie, ora 16 – 28 decembrie, ora 02. Sursă: ANM

Duminică și luni, 28 și 29 decembrie, vremea va deveni deosebit de severă în cea mai mare parte a țării. Vântul va avea intensificări în aproape toate regiunile, cu 60-70 km/h în Moldova și Transilvania, iar local chiar 80 km/h.

În restul teritoriului sunt așteptate rafale de 50-60 km/h. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar zonele vizate de cod galben, sunt indicate în harta de mai jos de ANM.

Cod galben de vânt puternic și viscol, în perioada 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10. Sursă: ANM

La munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, unde se va depune un strat de zăpadă de 10-15 cm, iar vizibilitatea va fi serios redusă. Ninsori viscolite se vor semnala și în nord, centru și est, cu un strat de zăpadă de 3-6 cm.

Pentru intervalul 28 decembrie, ora 02-29 decembrie, ora 10, a fost emis cod portocaliu pentru zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Aici, vântul va sufla extrem de tare, cu rafale de peste 110-130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada va fi puternic troienită.