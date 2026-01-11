Zboruri în condiții de iarnă. Care e situația pe aeroporturile Otopeni și Băneasa

Traficul aerian se desfăşoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, au transmis, duminică, autoritățile, după ce în București a nins toată noaptea.

România trece printr-un episod autentic de iarnă, cu mai multe atenționări de vreme severă emise de meteorologi. Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani, iar temperaturile scăzute vor persista și săptămâna viitoare.

Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene.

Se intervine constant cu utilajele proprii pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București.

Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă, potrivit sursei citate. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo la București. Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

CNAD recomandă să consultați site-ul web al companiei pentru Informaţii în timp real despre situaţia zborurilor.

Cum se circulă cu mașina în țară

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din județele Constanța, Tulcea, Călărași și Ialomița, informează CNAIR.

Și Centrul INFOTRAFIC a transmis că se circulă în condiții de iarnă, fiind semnalate precipitații sub formă de ninsoare, în general în județele aflate în partea sudică a țării. Cel mai mare strat de zăpadă din zonele vizate de cod galben este la Alexandria, 18 cm. La Cernavodă, grosimea stratului de zăpadă este de 16 cm și la Constanța de 11 cm, potrivit hărților ANM.

Se acționează atât cu utilaje de deszăpezire, cât și cu material antiderapant, dar nu sunt impuse restricții de trafic.

Pe arterele rutiere principale, respectiv: autostrăzile A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, A 4 Ovidiu – Agigea și drumurile naționale DN 1 București – Brașov, respectiv DN 7 București – Sibiu, circulația rutieră se desfășoară de asemenea în condiții de iarnă, se acționează pentru viabilitatea carosabilului, valorile de trafic fiind reduse.