Zelenski temperează, la unison, UE, Ungaria și Slovacia: „Nu chiar atât de repede”

Ucraina a lovit stația de pompare a conductei de petrol Drujba din regiunea rusă Briansk, 21 august 2025. FOTO: social media / WillWest News / Profimedia

Lucrările de reparație la conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Europa de Est, nu pot fi finalizate rapid, în ciuda solicitărilor din partea Uniunii Europene și a protestelor Ungariei, a afirmat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Transporturile de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a anunțat că un atac rusesc a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei. Slovacia și Ungaria spun că Ucraina este de vină pentru întreruperea prelungită.

„În primul rând, nu este chiar atât de repede”, le-a spus Zelenski reporterilor, adăugând că atacurile rusești au distrus conducta care leagă portul Odessa de la Marea Neagră de Drujba. „Nu este primul lor atac și continuă să lovească sectorul energetic”, a adăugat el.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, în timpul unei vizite la Kiev care a marcat împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse, că UE a cerut Ucrainei să accelereze reparațiile.

„Ne sfătuiesc să o reparăm, dar ei știu că au existat deja atacuri asupra Drujba”, a spus Zelenski. „Oamenii noștri au fost răniți pentru ca aceasta să funcționeze”, a mai spus liderul ucrainean.

Acuzațiile lui Orban

În ciuda războiului, Ucraina a continuat să transporte petrol rusesc prin conductele de pe teritoriul său, deși a oprit tranzitul de gaz rusesc la începutul anului trecut.

Budapesta a acuzat Kievul că întârzie în mod deliberat repornirea conductei, principala rută de livrare a petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia din anii 1960 încoace.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că suspendarea livrărilor a fost pur „politică” și că Ucraina „pregătește alte acțiuni”.

„Guvernul ucrainean exercită presiuni asupra Ungariei și Slovaciei prin blocarea petrolului”, a spus el. Ucraina nu a răspuns imediat la comentariile premierului ungar.

Publicația ucraineană Evropeiska Pravda a scris că Ucraina a trimis o scrisoare la o reuniune a UE privind problemele legate de petrol, în care Kievul a afirmat că acțiunea militară rusă a scos conducta din funcțiune și a respins „ultimatumurile și presiunea politică”.

„Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru întreruperea transporturilor de petrol prin conducta Drujba ca urmare a atacurilor sale teroriste asupra infrastructurii critice ucrainene”, afirmă scrisoarea.

„Vă atragem atenția asupra inacceptabilității ultimatumurilor și presiunilor politice din partea anumitor state membre…”, a continuat Kievul.

Orban se află de mult timp în conflict cu UE în ceea ce privește Ucraina, printre multe alte probleme. Sfidând Bruxellesul, el a menținut relații cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme Ucrainei și afirmă că Kievul nu ar trebui să adere niciodată la blocul celor 27 de națiuni.

Atacuri asupra Naftogaz

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat brusc atacurile asupra centralelor electrice și sectorului ucrainean de gaze, provocând penurie acută de energie electrică, privând-o de aproape jumătate din capacitatea de producție de gaz și forțând-o să crească importurile din Europa.

O parte din acestea provin din Ungaria și Slovacia, care au amenințat că vor opri exporturile de energie electrică de urgență către Ucraina din cauza disputei privind conducta Drujba.

La cererea președintelui american Donald Trump, Rusia a acceptat o pauză pe termen scurt în efectuarea atacurilor, la începutul acestei luni.

„Ungurii ar trebui să facă apel la ruși să acorde un armistițiu energetic”, a spus Zelenski.

Kievul a atacat în repetate rânduri facilitățile petroliere rusești, inclusiv secțiunea conductei Drujba care traversează teritoriul rus, dar a propus Moscovei și un armistițiu energetic.

Miercuri, compania națională ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a afirmat că 60 de drone rusești au atacat instalațiile sale din nordul și estul țării.

„Timp de două zile, atacurile asupra facilităților de stocare a gazelor și asupra instalațiilor de producție din regiunile Harkov și Cernihiv au continuat fără încetare”, a transmis Naftogaz, într-un comunicat.