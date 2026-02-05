11 decese cauzate de gripă în ultima săptămână. Numărul de îmbolnăviri este în continuare în creștere

11 pacienți diagnosticați cu gripă au murit în ultima săptămână în România, bilanțul deceselor cauzate de gripă în acest sezon rece urcând astfel la 68, arată datele publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică. Numărul de îmbolnăviri rămâne ridicat: în ultima săptămână s-au înregistrat 9.039 de cazuri de gripă clinică la nivel național, în creștere față de săptămâna precedentă (8.499 de cazuri) și de 1.6 ori mai mult decât media ultimelor 5 sezoane (5.555).

În total, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie, cea mai recentă perioadă centralizată de INSP, s-au înregistrat 112.896 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii și pneumonii), cu 7.6% mai multe îmbolnăviri față de săptămâna anterioară (104.973), dar cu 34.7% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (172.877).

În ceea ce privește gripa, cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în București (1.135) și în județele Prahova (894) și Constanța (704).

209 cazuri de gripă au fost confirmate de laborator (57 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1, 137 cu virus gripal A nesubtipat și 2 cu virus gripal B ).

De la începutul sezonului rece au fost raportate, în total, 1.444 de cazuri de gripă confirmate de laborator, dintre care:

428 cu virus gripal AH3;

72 cu virus gripal AH1;

937 cazuri cu virus gripal A nesubtipat;

6 cazuri cu virus gripal B;

un caz cu co-infecție de virus gripal A+B.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în Institutul Cantacuzino, a fost detectată subclasa K, conform INSP.

În total, de la începutul acestui sezon rece, s-au înregistrat 68 decese confirmate cu virus gripal, dintre care 11 în ultima săptămână:

10 la persoane cu gripă de tip A, subtip H1;

24 la persoane cu gripă de tip A, subtip H3;

33 la persoane cu gripă de tip A;

o co-infecție tip A și subtip H3+B.

Cele 68 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:

unul la 5-14 ani;

5 la 15-49 ani;

6 la 50-64 ani;

56 la ≥65 ani.

Până la data de 1 februarie, 1.300.994 de persoane care s-au vaccinat împotriva gripei au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), 1.274.242 dintre acestea făcând parte din grupele populaționale care beneficiază de vaccin compensat.