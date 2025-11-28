Administraţia Trump va reexamina permisele de şedere eliberate pentru cetățenii din 19 ţări

Directorul Serviciilor de Cetăţenie şi Imigrare ale Statelor Unite (USCIS) a anunţat joi că, la indicaţia preşedintelui Donald Trump, a ordonat reexaminarea tuturor permiselor de şedere eliberate persoanelor din ţări „care prezintă motive de îngrijorare”. Decizia vine după atacul comis la Washington de un afgan împotriva a doi membri ai Gărzii Naţionale.

„La indicaţia preşedintelui, am dispus reexaminarea completă şi riguroasă a fiecărei cărţi verzi pentru fiecare străin din fiecare ţară ce suscită motive de îngrijorare”, a scris directorul USCIS, Joe Edlow, într-o postare pe X, potrivit postului CNN, citat de News.ro.

Când a fost solicitată să ofere detalii suplimentare, inclusiv care sunt ţările considerate ca prezentând „motive de îngrijorare”, USCIS a indicat postului de televiziune CNN cele 19 ţări care erau enumerate într-un decret prezidențial din luna iunie.

Cele 19 ţări sunt: Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela.

La rândul său, Departamentul Securităţii Interne (DHS) a declarat joi pentru CNN că revizuieşte toate cazurile de azil aprobate de administraţia Biden.

Suspectul arestat pentru atacul de miercuri din capitala americană venise în ţară în 2021 în cadrul operaţiunii „Allies Welcome”, după ce a ajutat SUA în Afganistan. Cu toate acestea, lui i se acordase azil abia în aprilie anul acesta, în timpul administraţiei Trump.

Un oficial american a declarat pentru CNN că suspectul a ieşit „curat la toate verificările” înainte de a lucra cu guvernul şi, din nou, înainte de a veni în SUA.