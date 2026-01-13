ANM a emis o nouă alertă de ger, până mâine dimineață. HARTA zonelor unde frigul se întețește

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis marți dimineață o alertă cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, ce vizează aproape jumătate de țară, până miercuri, la ora 10.00.

Alerta cod galben vizează numeroase județe din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte.

Aici, vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade.

Codul galben de ger este valabil între 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00

Meteorologii atenționează că marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade.

Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.

Cum e vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că marți vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă îndeosebi dimineața. Cerul va fi temporar noros și mai ales după-amiaza și seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de -4…-2 grade, iar cea minimă de -8…-7 grade. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață și chiciură.