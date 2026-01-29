Bulgaria a depășit România, Ungaria și Suedia la numărul de mașini pe cap de locuitor

Potrivit unui raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) mașinile electrice au ajuns deja al treilea segment după tipurile de propulsie în Europa, dar ponderea acestora în parcul auto este în continuare mică. România are în continuare unul dintre cele mai învechite parcuri auto din Europa.

Automobilele electrice au urcat la peste 17% din vânzările auto în 2025, dar deocamdată ponderea lor în parcul auto al Europei este de numai 2,3%.

În total, Uniunea Europeană are 256 de milioane de autoturisme pe șosele, numărul fiind mai mare cu 1,4% față de anul precedent. România se numără printre țările cu cea mai rapidă creștere a parcului auto, chiar dacă rata de motorizare este una dintre cele mai mici.

Citiți articolul integral pe Profit.ro.

Mașini pe o stradă din România. Foto: Cateyeperspective | Dreamstime.com