Câștigător finala Chefi la cuțite 2025. Cine a obținut victoria în show-ul culinar de la Antena 1

Marea finală „Chefi la cuțite”, difuzată miercuri seară pe Antena 1, a fost câștigată de Luca Zvaleni din echipa lui chef Richard Abou Zaki. El a reușit să îi impresioneze pe jurați și să câștige premiul în valoare de 30.000 de euro.

„Nu cred așa ceva. Am fost cel mai fericit în momentul ăla, am reușit să ajung la obiectivul meu: să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni”, a declarat câștigătorul.

„Chefi la cuțite” sezonul 16

Sezonul cu numărul 16 al concursului culinar „Chefi la cuțite”, difuzat la Antena 1, și-a desemnat miercuri seară marele câștigător.

Numele finaliștilor a fost aflat în timpul emisiunii din 24 decembrie. Nouă semifinaliști au început emisiunea, dar doar patru dintre ei au rămas până la final.

Semifinaliștii Chefi la cuțite 2025 / Foto: Chefi la cuțite / Facebook

Ștefana Mercori (echipa roșie), Bogdan Panaite (echipa albastră), Luca Zvaleni (echipa verde) și Alexandru Helju (echipa galbenă) au fost cei patru finaliști care au luptat în marea finală pentru trofeul „Chefi la cuțite” și pentru premiul cel mare, în valoare de 30.000 de euro. Ei și-au format propriile echipe alături de care au gătit.

Cei patru chefi bucătari Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia au degustat preparatele și au oferit sfaturi concurenților. Invitații, chefi bucătari și ei, au decis marele câștigător al sezonului: Luca Zvaleni.