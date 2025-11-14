Cătălin Drulă, atac la Daniel Băluță: „Totul e fake la PSD-istul de la S4” / „Inventează niște cifre fantasmagorice”

„A mințit. Minte. Așa fac pesediștii în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, o face și el la Sectorul 4”, scrie candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, într-un mesaj pe Facebook despre contracandidatul său de la PSD, Daniel Băluță. Drulă susține că Băluță pune în buget la venituri miliarde de lei din programe care nu se realizează. Și că le pune an de an.

Pentru Sectorul 4, bugetul anunțat de Daniel Băluță este de aproximativ 1,5 miliarde de euro în acest an, dar în realitate nu va face decât aproximativ 500 de milioane de euro, spune, în esență, Cătălin Drulă. Candidatul USR a susținut, într-un dialog cu HotNews, că acesta este un obicei al primarului Băluță și că oamenii nu ajung să se mai uite apoi la bugetul realizat, rămânând în minte cu anunțul primarului.

E ca și cum o firmă privată și-ar bugeta venituri de X lei și, an de an, s-ar trezi la sfârșitul anului cu venituri de 50% din suma X, consideră Drulă.

Cătălin Drulă acuză că toată comunicarea publică a lui Daniel Băluță este „o butaforie, ca o fântână cântătoare”.

„Mă uit la dl. Băluță cum inventează niște cifre fantasmagorice în timp ce, de fapt, falimentează bugetul Sectorului 4, chiar și așa generos cum i l-a împărțit guvernul, în dauna primăriei generale. Și-a trecut aproape 5 miliarde de lei în buget din PNDL/Anghel Saligny care nu există în execuție, nici ca venituri, nici cheltuieli. Sunt doar pe hârtie, doar din pix”, acuză Drulă.

Candidatul USR îl acuză pe Daniel Băluță că în realitate „acumulează datorii și lasă facturi neplătite”: „Doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi. Enorm”.

„«90% fonduri europene». O afirmație 90% fake. PNDL/Saligny sunt fonduri de la bugetul de stat, nu europene – și oricum nu există în realitate. Nu le-a investit, nu le-a cheltuit, nu le-a primit de la guvern. Totul e fake la PSD-istul de la S4. Cere cu disperare respect, obsesia mafioților. În timp ce ne zâmbește pe zeci de milioane de pe toate gardurile, clanurile care mutilează orașul își freacă mâinile. Bucureștiul trebuie să continue pe drumul onest. Fără pesedism”, a mai scris Drulă.

Daniel Băluță: „Domnul Drulă e uneori mai exploziv”

Prezent joi seara într-o emisiune la Digi24, Daniel Băluță l-a descris pe Cătălin Drulă ca fiind „exploziv”.

„Eu îl respect foarte mult pe domnul Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv. Este un contracandidat de care această competiţie are foarte mare nevoie şi sunt convins că relaţiile interumane nu se vor strica, după această campanie. Am această dorinţă măcar, chiar dacă uşor, uşor mai apar uneori ştiri false, dar e campanie, e normal, nu se întâmplă lucruri deosebite”, a spus Daniel Băluță.

Aceste atacuri între Cătălin Drulă și Daniel Băluță vin în ciuda faptului că partidele din care aceștia fac parte, USR și PSD au convenit, la nivelul coaliției de guvernare din care fac parte și PNL și UDMR, ca în cursa electorală pentru Primăria București să nu se atace, pentru a nu afecta guvernarea.