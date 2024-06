Ce să faci ca să nu mai ai riduri de somn

De regulă, ridurile sunt cauzate de pierderea colagenului și a elastinei. Cu toate acestea, exercitarea unei presiuni constante asupra tenului, cum se întâmplă atunci când dormi pe o parte sau pe burtă, poate accelera procesul de descompunere a colagenului. În final, acest lucru poate conduce la formarea ridurilor vizibile pe suprafața pielii, potrivit studiilor. Deși ridurile de somn sunt temporare, pe măsură ce pielea își pierde elasticitatea odată cu înaintarea în vârstă, acestea pot deveni permanente.

Ridurile apar din cauza unei combinații de factori interni și externi care afectează structura și elasticitatea pielii. Pe măsură ce îmbătrânim, producția de colagen și elastină din piele scade, ceea ce duce la pierderea fermității și elasticității acesteia. Pielea devine mai subțire și mai fragilă, iar grăsimea subcutanată își reduce volumul, afectând conturul feței.

Expunerea prelungită la soare contribuie semnificativ la formarea ridurilor. Radiațiile ultraviolete (UV) pot deteriora colagenul și elastina, accelerând procesul de îmbătrânire și provocând apariția ridurilor, petelor de bătrânețe și texturii inegale a pielii. Fumatul este un alt factor major, deoarece reduce fluxul sanguin către piele și generează radicali liberi care deteriorează colagenul și elastina.

Hidratarea necorespunzătoare face ca pielea să pară uscată și lipsită de strălucire, accentuând ridurile existente și favorizând apariția unor noi linii fine. Expresiile faciale obișnuite, cum ar fi zâmbetul, strâmbatul, încruntatul și clipitul, pot cauza linii fine și riduri în zonele cele mai active ale feței din cauza mișcărilor repetitive.

Factorii genetici joacă, de asemenea, un rol important, determinând predispoziția unei persoane la formarea ridurilor. Stilul de viață și alimentația sunt esențiale pentru sănătatea pielii. O dietă săracă în nutrienți esențiali și stresul cronic pot afecta negativ pielea, contribuind la apariția ridurilor.

Un factor adesea neglijat, dar foarte important, este poziția de somn. Dormitul pe o parte sau pe burtă poate cauza compresia și întinderea pielii feței. Acest lucru duce la formarea ridurilor de somn care, deși inițial sunt temporare, pot deveni permanente în timp. Gravitația exercită o forță constantă asupra feței în aceste poziții, ceea ce distorsionează pielea, provocând deteriorarea colagenului și elastinei.

Medicii își pot da seama pe ce parte dormi privindu-ți fața

Ridurile de somn apar, în principal, din cauza presiunii și compresiei continue pe care o exercităm asupra feței în timpul somnului. Aceste riduri temporare pot deveni persistente în timp, mai ales dacă dormim în aceeași poziție perioade îndelungate. Pe măsură ce îmbătrânim, pielea își pierde elasticitatea și extensibilitatea, ceea ce creează condițiile ideale pentru ca ridurile de somn să devină permanente și mai pronunțate. Procesul de îmbătrânire reduce capacitatea pielii de a reveni la forma sa inițială după ce a fost întinsă sau comprimată.

Un factor esențial în formarea ridurilor de somn este timpul petrecut în fiecare poziție de dormit. Cu cât petrecem mai mult timp dormind pe o parte sau pe burtă, cu atât crește riscul ca ridurile temporare să devină permanente. Magnitudinea forțelor externe aplicate pe fiecare zonă a feței și suprafața de contact cu perna joacă, de asemenea, un rol crucial. Presiunea constantă pe care o exercităm asupra pielii atunci când dormim pe o parte sau pe burtă poate duce la deformări structurale ale colagenului și elastinei, esențiale pentru menținerea fermității și elasticității pielii.

Specialiștii în dermatologie pot adesea să identifice obiceiurile de somn ale unei persoane doar privindu-i chipul. Persoanele care preferă să doarmă pe o parte tind să aibă o față mai plată pe partea respectivă și riduri de somn mai vizibile. Această asimetrie apare din cauza compresiei repetate și prelungite a pielii la contactul cu perna, ceea ce duce la formarea și aprofundarea ridurilor de somn pe acea parte a feței.

Cum să previi ridurile de somn

Pentru a minimiza riscul apariției ridurilor de somn, este recomandată schimbarea poziției de dormit. Utilizarea unor perne special concepute pentru a reduce presiunea asupra feței poate fi, de asemenea, de ajutor. Materialele din care sunt făcute lenjeriile de pat și fețele de pernă sunt și ele importante. În plus, o rutină corespunzătoare de îngrijire a pielii poate ajuta la menținerea elasticității și fermității acesteia.

Odihna ajută la menținea aspectului strălucitor al pielii

Somnul insuficient sau neodihnitor se observă imediat pe chipul unei persoane. Printre primele indicii că nu dormi destul se numără pleoapele căzute, ochii umflați și liniile fine. În general, privarea de somn contribuie la formarea unui număr mai mare de riduri, deoarece pielea nu are suficient timp să se regenereze și să se repare. Somnul insuficient afectează producția de colagen, o proteină esențială pentru menținerea elasticității și fermității pielii.

În timp ce dormim corpul produce hormoni de creștere care ajută la repararea țesuturilor și la creșterea celulară. În lipsa unui somn adecvat, procesul de regenerare este perturbat, iar pielea va avea un aspect obosit și îmbătrânit.

„Este important să dormi șapte-opt ore pe noapte pentru a-ți reîmprospăta pielea,” a subliniat dr. Debra Jaliman, medic dermatolog, în New York, SUA.

Există câteva măsuri pe care le poți lua pentru a îmbunătăți calitatea somnului. Menținerea unei rutine regulate de somn, crearea unui mediu propice pentru odihnă (cum ar fi o cameră întunecată și liniștită) și evitarea ecranelor luminoase înainte de culcare sunt doar câteva dintre strategiile care pot fi de ajutor. De asemenea, evitarea consumului de cofeină și alcool înainte de culcare poate contribui la un somn mai profund și mai odihnitor.

Dormitul pe spate previne ridurile de somn

Cele mai „rele” poziții de dormit, când vine vorba de aspectul tenului sunt pe burtă sau pe o parte. Așa că, soluția ar fi să dormi pe spate. Pentru multe persoane însă dormitul pe spate poate fi inconfortabil. În plus, în timpul somnului nu pot fi controlate mișcările și schimbările involuntare ale poziției. În ciuda acestor provocări, există modalități de a te obișnui să dormi pe spate și de a face această poziție mai confortabilă. Una dintre metodele eficiente este utilizarea pernelor pentru a sprijini corpul și a preveni mișcarea în timpul somnului. Plasarea unei perne sub genunchi poate ajuta la menținerea unei poziții neutre a coloanei vertebrale și poate reduce disconfortul lombar. Adăugarea unei perne sub partea inferioară a spatelui poate oferi un suport suplimentar, contribuind la o senzație de confort sporit.

În plus, poziționarea pernelor în jurul taliei și șoldurilor poate face mai dificilă mișcarea într-o poziție laterală sau pe burtă.

Pe lângă aceste metode, există și alte strategii care pot facilita tranziția către dormitul pe spate. Utilizarea unei perne special conturate, concepută pentru a sprijini capul și gâtul în poziția de dormit pe spate, poate fi de ajutor. Aceste perne sunt proiectate pentru a menține alinierea corectă a coloanei vertebrale și pentru a minimiza presiunea asupra feței, potrivit studiilor.

De asemenea, poți încerca să folosești pernele de tip „u” pe care le găsești în aeroporturi pentru a dormi confortabil în timpul zborurilor lungi. Aceste perne pot fi utilizate și în pat, oferind suport pentru gât și ajutându-te să rămâi în poziția de dormit pe spate fără să te întorci pe o parte.

Adaptarea la dormitul pe spate poate necesita timp și perseverență, dar beneficiile sunt semnificative. Prin reducerea presiunii asupra feței, poți preveni formarea ridurilor și liniilor de somn, menținându-ți pielea netedă și sănătoasă. Totodată, această poziție poate îmbunătăți calitatea somnului și poate reduce riscul de dureri de spate și gât.

Lenjeria de pat de mătase poate face diferența

O altă opțiune este să înlocuiești fețele de pernă din bumbac cu cele din mătase sau satin. Acestea pot face o diferență semnificativă când vine vorba de formarea ridurilor, deoarece permit pielii să alunece și să se miște liber, în loc să exercite frecare și presiune asupra unui singur punct.

Pe lângă reducerea formării ridurilor, fețele de pernă din mătase oferă și alte beneficii pentru piele și păr. Mătasea este un material hipoalergenic, care ajută la reducerea iritațiilor și a reacțiilor alergice. De asemenea, mătasea menține hidratarea pielii mai bine decât bumbacul, deoarece nu absoarbe umezeala, păstrând pielea și părul hidratate pe parcursul nopții.

Un alt aspect important al utilizării fețelor de pernă din mătase sau satin este faptul că acestea reduc frecarea asupra părului, prevenind astfel ruperea și despicarea firelor de păr. În plus, aceste materiale ajută la menținerea coafurilor și reduc apariția firelor rebele.

Folosește o cremă anti-îmbătrânire

Retinolul este unul dintre cei mai puternici agenți anti-îmbătrânire. Acesta stimulează producția de colagen care previne apariția liniilor fine. De reținunt e că retinolul crește sensibilitatea pielii la soare, așa că seara este momentul perfect pentru a-l folosi dacă vrei să-l adaugi în rutina de îngrijire a pielii.

Poți încerca și o cremă de noapte pentru a ajuta la reducerea ridurilor. Cremele de noapte sunt loțiuni dense, ultra-hidratante, pe care probabil nu le-ai putea folosi ziua. Ideale sunt cele care conțin retinol și acid hialuronic—care ajută la hidratarea pielii.

Sursa foto: Dreamstime.com