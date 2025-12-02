Ciprian Ciucu îi cere lui Drulă „să nu mai dezbine”: „Nu fac apel la retragere, ci la responsabilitate”

Candidatul PNL spune că este „cât se poate de real” riscul ca Primăria Capitalei să aibă un primar „extremist, populist și fără experiență administrativă” și a făcut un apel către Cătălin Drulă, „candidatul de pe locul patru”, să fie responsabil.

Ciprian Ciucu a făcut aceste declarații marți dimineață, în fața sediului Primăriei Capitalei, alături de fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care s-a retras din cursă în favoarea sa.

Ciprian Ciucu i-a mulțumit lui Vlad Gheorghe pentru gestul „greu”, dar „responsabil”, înainte de a se îndrepta spre Cătălin Drulă.

„Este o alianță care nu este ideologică, la Primăria Generală nu avem nevoie de ideologie, avem nevoie de performanţă. Ne unesc valorile europene şi ne unesc valorile democratice. În acest context în care pericolul extremismului este real, vedem să sondajele de opinie dau șanse care sunt cât se poate de reale candidatului extremist, populist și fără experiență administrativă, o astfel de susținere este binevenită”, a spus Ciucu.

„Vedem candidatul PSD s-a stabilizat pe locul 3, candidatul USR este stabilizat pe locul 4, cu șanse foarte puține de a crește, și în acest context duce o campanie extrem de negativă, care dezbină. Noi dăm un sens de unitate, al centrului-dreapta, și împreună și alți parteneri politici, cum ar fi REPER, Forța-Dreptei, cred că ne sporim șansele. Apelul meu către candidatului USR este să nu mai dezbine, să ducă o campanie pozitivă pe viziunea sa, asta în cazul în care nu vrea să ni se alăture în continuare. Îi mulțumesc lui Vlad și sunt convins că vom merge împreună la victorie”, a spus Ciucu.

„Să stăm uniți, nu debinați”

„Cred că cel puţin noi pe zona de centru-dreapta trebuie să stăm uniţi, nu dezbinați, așa cum a început candidatul de pe locul patru, de la USR, de la începutul acestei campanii și a continuat, ceea ce se pare că nu i-a adus o creștere așa cum și-a dorit-o și face rău pe termen lung. Deci această abordare pe care o are domnia sa face rău pe termen lung pentru că noi avem de-a face cu un pericol real al extremismului şi cu cei care promovează valori antidemocratice”, a mai spus Ciucu.

În continuare, Ciucu spune că nu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă în favoarea sa, însă face apel la „responsabilitate”.

„Nu fac apel la retragerea lui Drulă, fac apel la responsabilitate, la modul în care comunică, exagerând foarte mult anumite lucruri, denaturând adevărul și divizând electoratul de centru-dreapta (…) Eu fac apel la tot electoralul pro-european, care își doresc un oraș eficient administrat, fără corupție, să mă susțină”, a spus Ciucu.

„Ce rost are o dezbatere pe zona de centru-dreapta?”

Întrebat despre invitația lui Drulă de a participa la o dezbatere, Ciucu a declarat:

„Eu am fost primul care a făcut apel la dezbatere într-o formulă de primii 5, astfel să intre și Drulă. Nu vad oportună o dezbatere în interiorul electoralului de centru-dreapta, pentru că ar fi o dezbatere în care toată lumea ar avea de pierdut”,

„Îi știu agresivitatea lui Cătălin Drulă. Mă tem că mai degrabă în loc să ne unească, o astfel de dezbatere ar dezbina și mai mult. Dânsul este pe locul patru și face apel doar la mine să merg la dezbateri și așa cu jumate de gură la Băluță. Toate aceste atacuri nefundamentate au dus la o dezbinare. Care este rolul unei dezbateri doar pe zona de centru-dreapta, acum când este pe locul patru? Are această tendință de a ne trage pe toți la fund cu domnia sa. În loc să-și vadă de propria campanie, aruncă cu pietre în cei care sunt pe primele locuri pe același culoar”, a conchis Ciucu.