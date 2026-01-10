De ce susține ministrul Justiției că „e puțin paradoxală retorica” legată de judecătorii CCR susţinuţi de PSD care au blocat pensile magistraților



„Nu putem să stăm la infinit, dar nici nu este bine să grăbim actul de justiţie”, spune ministrul Justiției, Radu Marinescu, comentând amânările succesive ale Curții Constituționale pe proiectul privind pensiile magistraților. El susține că cei patru judecători constituţionali care au blocat ultimele două ședințe au fost propuşi de PSD în cadrul unui „algoritm politic” şi că ei nu au obligaţie de loialitate faţă de cei care i-au susţinut să ajungă la CCR.

„E vorba de un proiect al guvernului, e vorba de o chestiune care ţine de programul de guvernare. E vorba de politici publice şi, până la urmă, dacă este să fim sinceri, este vorba de un proiect de lege iniţiat de Ministerul Muncii co-iniţiat de Ministerul Justiţiei de miniştri ai PSD-ului. Şi atunci, retorica asta legată de PSD pare puţin paradoxală”, a declarat Radu Marinescu, sâmbătă, la Prima TV, referindu-se la situația de la CCR, unde judecătorii constituţionali susţinuţi de PSD au blocat decizia privind legea care modifică pensiile magistraţilor.

El susţine, de altfel, că nu este „foarte riguros” spus că PSD i-a propus pe cei patru judecători care nu au participat la şedinţele CCR şi nu au asigurat cvorumul necesar pentru ca o decizie să fie luată:

„În primul rând că ei sunt propuşi de către Cameră (Camera Deputaţilor – n.r.) sau de către Senat sau de către preşedinte, printr-un algoritm politic, însă aspectul cel mai important este că sunt obligaţi prin lege ca, în momentul în care ocupă acea funcţie la Curtea Constituţională, să se desprindă de orice fel de contaminare politică, să spun aşa. Au un statut care le garantează că sunt inamovibili, ei nu pot să fie revocaţi de către partidele care, să zicem, i-au propus acolo şi atunci au, să zic aşa, o misiune de a fi obiectivi şi imparţiali care ar trebui să vină foarte uşor, pentru că, repet, nu mai au niciun fel de obligaţii de gratitudine faţă de cei care i-au propus”.

„Nu este bine să grăbim actul de justiţie”

Legat de absenţa de la ultimele ședințe a judecătorilor CCR susţinuţi de PSD, ministrul a spus, conform News.ro: „Nu ştiu dacă e vorba de o prezentare sau o neprezentare din ceea ce s-a prezentat de către o parte a Curţii Constituţionale, să zic aşa, ar fi de înţeles că a fost o neprezentare, din ceea ce au prezentat ceilalţi ar fi de înţeles că, de fapt, s-a dorit o lămurire suplimentară a anumitor aspecte. Cert este că n-avem o decizie”.

Întrebat despre amânările repetate ale deciziei CCR pe legea pensiilor magistraţilor, ministrul PSD al Justiției a răspuns: „Nu putem să stăm la infinit, dar pe de altă parte, repet, nici nu este bine să grăbim actul de justiţie.

Curtea Constituţională a amânat de trei ori pronunţarea pe sesizarea instanței supreme vizând legea care modifică pensiile magistraţilor. Ultima dată, a fost în 29 decembrie, când decizia a fost amânată pentru 16 ianuarie. Cauza a fost lipsa de cvorum, după ce patru judecători ai Curții au boicotat ședința pentru a doua zi la rând. Este vorba despre judecătorii propuși la CCR de PSD: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc.