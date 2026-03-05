Decizie luată de Meloni în legătură cu războiul din Iran

Italia intenționează să trimită ajutoare pentru apărare aeriană țărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a anunțat joi premierul Giorgia Meloni, citată de CNN.

„La fel ca Regatul Unit, Franța și Germania, Italia intenționează să trimită asistență țărilor din Golf, în special în domeniul apărării și, mai ales, al apărării aeriene”, a declarat Meloni la postul de radio RTL 102.5.

„Acest lucru nu se datorează doar faptului că sunt națiuni prietene, ci mai ales faptului că zeci de mii de italieni locuiesc în regiune și aproximativ 2.000 de soldați italieni sunt desfășurați acolo – oameni pe care vrem și trebuie să-i protejăm”, a adăugat premierul italian.

Ce măsuri au luat Franța, Germania și UK

Franța, Germania și Marea Britanie au emis duminică o declarație comună în care condamnă atacurile iraniene, precizând că sunt gata să protejeze interesele proprii și ale aliaților din Golf.

Marea Britanie a trimis nava de război avansată HMS Dragon și elicoptere cu capacități anti-drone în Cipru, ca răspuns la atacurile cu drone care au vizat baze britanice, potrivit Financial Times.

Franța a trimis portavionul nuclear Charles de Gaulle și avioane de luptă Rafale în Mediterana.

Germania a răspuns pozitiv la solicitări pentru a trimite nave și alte resurse pentru sprijinirea apărării în Cipru.