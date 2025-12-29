Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis în judecată doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN), acuzați de luare de mită, potrivit unui comunicat transmis marți de instituție.

Este vorba despre Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, director general al ELCEN la data faptelor, acuzat de luare de mită, și despre Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, director comercial al companiei, acuzat de luare de mită și complicitate la luare de mită. Cei doi sunt trimiși în judecată sub control judiciar.

În același dosar, procurorii au trimis în judecată, în stare de libertate, și două persoane fără funcții publice, identificate prin inițialele S.V. și B.C., acuzate de dare de mită.

Ce spun procurorii

Potrivit rechizitoriului, la data de 1 iulie 2025, Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț „ar fi primit prin intermediul complicelui său, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, suma de 40.000 de lei” de la reprezentantul unei societăți comerciale. Banii ar fi fost dați „în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor” emise către ELCEN.

Procurorii mai arată că, „în aceeași zi, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi predat suma de 40.000 de lei inculpatului Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț”.

De asemenea, în data de 30 iulie 2025, Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel „ar fi pretins inculpatului B.C., administratorul unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu ELCEN, suma de 50.000 de lei”, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu. Potrivit DNA, „inculpatul B.C. ar fi promis că va da acea sumă”.

Măsuri dispuse în dosar

Pentru a se asigura că banii pot fi recuperați, procurorii au decis aplicarea „măsurii asiguratorii pe suma de 40.000 de lei”. Suma a fost transferată într-un cont bancar deschis de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, iar procurorii au cerut ca măsurile luate până acum să fie menținute.

DNA mai precizează că „această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare” și subliniază că trimiterea în judecată „nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.