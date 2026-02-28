„Sfârșitul MAGA”. Susținători ai lui Trump explodează cu furie după atacul SUA din Iran: „Este atât de rău, dezgustător și josnic”

Președintele Donald Trump se confruntă cu o reacție furioasă din partea unor susținători din lumea MAGA (Make America Great Again), după lansarea atacului asupra Iranului, sâmbătă dimineață, scrie publicația americană Daily Beast.

Critici dure l-au țintit pe Donald Trump în ziua atacului din Iran, în condițiile în care președintele a promis în mod repetat alegătorilor săi, în campanie și nu numai, că nu va mai implica SUA în „războaiele nesfârșite” din Orientul Mijlociu.

Congresmena MAGA Anna Paulina Luna a scris pe X un mesaj critic, fără să îl atace direct pe președinte. „Rugați-vă pentru țara noastră în acest moment. Rugați-vă pentru militari și familiile lor în acest moment. Rugați-vă pentru oamenii nevinovați din Iran în acest moment”, a scris ea.

Influencerul de extremă dreapta Milo Yiannopoulos a fost mai puțin diplomatic.

„Ce dezgustător. F– you, domnule președinte”, a scris el.

Oh, how disgusting. Fuck you, Mr President. — MILO (@Nero) February 28, 2026

„Este atât de rău, dezgustător și josnic”, a scris Cassandra Macdonald, de la la publicația de dreapta Gateway Pundit. „El îi sacrifică pe cei mai buni pentru o țară străină”, a adăugat ea.

Nick Fuentes, un alt personaj de extremă dreapta, a postat de asemenea pe X: „Donald Trump, fără război cu Iranul. Israelul ne trage în război. America pe primul loc”

„Nimeni nu vrea acest război”, a scris și Andrew Tate, susținător al lui Trump.

Atacul a avut loc în mijlocul nopții în SUA, în timp ce majoritatea americanilor dormeau.

Cu doar câteva ore înainte, vicepreședintele JD Vance a încercat să calmeze temerile MAGA, declarând pentru Washington Post că „nu există nicio șansă” ca Statele Unite să intre într-un conflict de ani de zile fără un final clar.

Unii republicani au fost și ei critici la adresa deciziei.

„Acțiuni de război neautorizate de Congres”, a remarcat republicanul Thomas Massie, care încercase să promoveze noi legi care să-l oblige pe președinte să solicite aprobarea înainte de a ataca Iranul.

Cu doar o zi înainte, fosta aliată a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, postase un clip mai vechi în care Trump deplângea decizia lui George W. Bush de a intra în război cu Irakul.

This is the Trump I supported, the man who called out the truth about the WMD in Iraq and declared NO MORE FOREIGN WARS.



Now for some unknown reason, Trump has joined the neocons and will soon go to war against Iran with the same BS excuses.



End of MAGA

pic.twitter.com/NNY7xLkJaF — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 26, 2026

„Au spus că existau arme de distrugere în masă. Nu existau, și ei știau că nu existau”, spunea Trump la momentul respectiv.

Greene a scris: „Acesta este Trump pe care l-am susținut, omul care a spus adevărul despre armele de distrugere în masă din Irak și a declarat că nu mai vrea războaie”.

„Acum, dintr-un motiv necunoscut, Trump s-a alăturat neoconservatorilor și va intra în curând în război cu Iranul, folosind aceleași scuze ridicole. Sfârșitul MAGA”, a adăugat ea.