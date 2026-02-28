„Sfârșitul MAGA”. Susținători ai lui Trump explodează cu furie după atacul SUA din Iran: „Este atât de rău, dezgustător și josnic”
Președintele Donald Trump se confruntă cu o reacție furioasă din partea unor susținători din lumea MAGA (Make America Great Again), după lansarea atacului asupra Iranului, sâmbătă dimineață, scrie publicația americană Daily Beast.
Critici dure l-au țintit pe Donald Trump în ziua atacului din Iran, în condițiile în care președintele a promis în mod repetat alegătorilor săi, în campanie și nu numai, că nu va mai implica SUA în „războaiele nesfârșite” din Orientul Mijlociu.
Congresmena MAGA Anna Paulina Luna a scris pe X un mesaj critic, fără să îl atace direct pe președinte. „Rugați-vă pentru țara noastră în acest moment. Rugați-vă pentru militari și familiile lor în acest moment. Rugați-vă pentru oamenii nevinovați din Iran în acest moment”, a scris ea.
Influencerul de extremă dreapta Milo Yiannopoulos a fost mai puțin diplomatic.
„Ce dezgustător. F– you, domnule președinte”, a scris el.
„Este atât de rău, dezgustător și josnic”, a scris Cassandra Macdonald, de la la publicația de dreapta Gateway Pundit. „El îi sacrifică pe cei mai buni pentru o țară străină”, a adăugat ea.
Nick Fuentes, un alt personaj de extremă dreapta, a postat de asemenea pe X: „Donald Trump, fără război cu Iranul. Israelul ne trage în război. America pe primul loc”
„Nimeni nu vrea acest război”, a scris și Andrew Tate, susținător al lui Trump.
Atacul a avut loc în mijlocul nopții în SUA, în timp ce majoritatea americanilor dormeau.
Cu doar câteva ore înainte, vicepreședintele JD Vance a încercat să calmeze temerile MAGA, declarând pentru Washington Post că „nu există nicio șansă” ca Statele Unite să intre într-un conflict de ani de zile fără un final clar.
Unii republicani au fost și ei critici la adresa deciziei.
„Acțiuni de război neautorizate de Congres”, a remarcat republicanul Thomas Massie, care încercase să promoveze noi legi care să-l oblige pe președinte să solicite aprobarea înainte de a ataca Iranul.
Cu doar o zi înainte, fosta aliată a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, postase un clip mai vechi în care Trump deplângea decizia lui George W. Bush de a intra în război cu Irakul.
„Au spus că existau arme de distrugere în masă. Nu existau, și ei știau că nu existau”, spunea Trump la momentul respectiv.
Greene a scris: „Acesta este Trump pe care l-am susținut, omul care a spus adevărul despre armele de distrugere în masă din Irak și a declarat că nu mai vrea războaie”.
„Acum, dintr-un motiv necunoscut, Trump s-a alăturat neoconservatorilor și va intra în curând în război cu Iranul, folosind aceleași scuze ridicole. Sfârșitul MAGA”, a adăugat ea.