Expertă în securitate, despre cum se vede Europa din SUA și cât de mică pare România

Polonia a alocat în acest an pentru apărare 4,8% din PIB, în timp ce Germania a schimbat anul trecut Constituția pentru a permite creșterea cheltuielilor militare. Văzută din SUA, România are, prin comparație, „foarte puține de oferit, atât în relația bilaterală, în parteneriatul strategic, cât și în viziunea pe care o propune în raport cu subiectul principal al securității europene, și anume, Ucraina”, consideră experta în securitate Iulia Joja. Citiți textul, pe larg, în newsletter-ul „Rațiunea, înapoi!”.

Profesoară la universitățile Georgetown și George Washington, SUA, Iulia Joja a vorbit pentru publicul HotNews despre cum se vede Uniunea Europeană din State și despre cât de mic a ajuns să fie punctul pe care România îl ocupă pe harta relevanței internaționale.

Astăzi, administrația Trump judecă totul în cheie tranzacțională, îndepărtându-se radical de felul în care a fost construită, în ultimele decenii, relația transatlantică.

Acest lucru face ca SUA să nu mai acorde prioritate Europei în virtutea unor valori comune și să se uite la ceea ce poate pune pe masă fiecare posibil aliat sau partener. O Arabie Saudită care promite investiții de un trilion de dolari în SUA face ca Europa să se vadă, prin comparație, mică de la Casa Albă.

„În condițiile în care Arabia Saudită pune pe masă trilionul și primește, în schimb, statutul de aliat principal non-NATO al Statelor Unite, precum Japonia sau Coreea, state extrem de importante, Europa slăbește din nou, atât din punct de vedere strategic, cât și din punct de vedere tranzacțional”, arată Iulia Joja.

Există riscul ca actualele mișcări geopolitice să arunce România în sfera de influență a Rusiei, așa cum s-a întâmplat la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial? Răspunsul expertei, în newsletter-ul „Rațiunea, înapoi!”.