Jeffrey Epstein îi spunea unui fost oficial american într-un email că nu înțelege „cât de prost este Trump”

Noile documente desecretizate sâmbătă de Departamanetul de Justiție din SUA conțin un schimb de emailuri între Jeffrey Epstein și Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, în care aceștia îl bârfeau pe Donald Trump, transmite CNN.

Conversația a avut loc în mai 2017, când Donald Trump era la primul său mandat de președinte al Statelor Unite.

„Cât de vinovat este Donald?”, îl întreabă Summers pe Epstein în e-mailul în care discutau despre acuzațiile că Rusia l-ar fi ajutat pe Trump să câștige alegerile din 2016, idee pe care, spune Summers, a considerat-o „plauzibilă, dar nu sigură”. Trump a negat constant orice implicare a Rusiei în acele alegeri.

Epstein îi răspunde că „lumea ta nu înțelege cât de prost este el de fapt”.

Într-un email anterior, din octombrie 2016, Summers îl întreabă pe Epstein: „Cât de plauzibilă este ideea că Trump este un consumator de cocaină?” Epstein a răspuns: „zero”.

În iulie 2017, Summers i-a scris lui Epstein: „Cred că prietenul tău este bolnav mintal”. Epstein a răspuns că „nu este prietenul meu, ți-am mai spus asta”. Niciunul nu-i menționat numele lui Donald Trump, dar cei doi discută pe larg acțiunile președintelui de politică externă.

Epstein și Summers au corespondat timp de ani de zile după condamnarea inițială a lui Epstein, reiese din documentele desecretizate până acum.

CNN l-a contactat pe Summers pentru un comentariu pe acest subiect, dar acesta nu a răspuns. Anterior, el a declarat pentru televiziunea americană că îi este „profund rușine” de corespondența sa cu Epstein. În noiembrie, acesta a intrat în concediu de la Universitatea Harvard, instituția anunțând în același timp că investighează legăturile sale și ale altora cu Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein s-a sinucis în închisoare în 2019 după ce a fost pus sub acuzare pentru o serie de infracțiuni sexuale.