Liderii Coaliției, o nouă discuție despre bugetul pentru 2026. Condițiile puse de social-democrați ca legea să treacă

Liderii partidelor de la guvernare se întâlnesc luni la Palatul Victoria pentru a discuta, din nou, despre bugetul de stat pentru anul 2026. La ultima ședință, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat o schiță a proiectului.

Șefii partidelor din Coaliție se întâlnesc luni de la ora 13:00, iar bugetul pentru 2026 rămâne subiectul principal de discuție. Ședinta vine în contextul în care ultima săptămână a fost marcată de atacuri ale PSD adresate atât premierului Bolojan, cât și USR.

Săptămâna trecută, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat liderilor coaliției o primă formă a proiectului de buget, bazată pe datele furnizate de fiecare minister. Reprezentanții partidelor de la Guvernare au cerut schița pentru a o analiza. Lideri din PSD susțin că încă nu au primit schițele bugetului.

Însă, vicepremierul Marian Neacșu (PSD) a declarat săptămâna trecută că Finanțele au furnizat „niște cifre ceva mai avansate”

PSD pune condiții pentru adoptarea bugetului

Ca proiectul de buget să ajungă în Parlament pentru a fi dezbătut, modificat și adoptat, trebuie să treacă testul coaliției de guvernare. PSD a anunțat deja că dacă viitorul buget pentru 2026 nu va cuprinde și măsurile de solidaritate dorite de social-democrați, nu îl vor vota.

E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane”:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Conducerea PSD a luat decizia de a propune pachetul în coaliție într-o ședință din 1 februarie care a avut loc la Vila Lac.

Social-democrații cer și ca bugetul să cuprindă banii pentru investițiile naționale și locale, dar și ca nicio primărie să nu primească mai puțini bani decât anul trecut. De asemenea, ei vor ca toate taxele colectate local, să rămână primăriilor.

Bugetul întârziat, criticat chiar și de Nicușor Dan

Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără a fi finalizat bugetul național, așa cum se întâmplă în mod uzual. Inițial, ar fi trebuit să fie adoptat la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Însă a fost amânat.

Bugetul ar trebui să fie adoptat după reforma administrației publice, astfel încât măsurile din pachetul de reforme să poată fi puse în aplicare. Reforma, care a fost negociată luni întregi în coaliție, ar urma să fie adoptată săptămâna asta, dacă va fi avizată de toate ministerele.

La finalul anului trecut, președintele Nicușor Dan a declarat că adoptarea bugetului este o urgență pentru România:

„Nu e bine că suntem în 17 decembrie și noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Trebuia la 31 decembrie să avem buget. Urgența pentru coaliția este să dea bugetul pe 2026 și bugetul pe 2026, așa cum știu, așa cum am încredere că va fi, va intra într-un deficit, poate puțin peste 6, dar în orice caz va demonstra partenerilor – și în special piaței financiare – că România este serioasă și își respectă angajamentele în ceea ce privește deficitul”, spunea atunci președintele.