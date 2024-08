LIVE Război în Ucraina, ziua 914: Zelenski spune că „bătrânul bolnav din Piața Roșie” nu-și va impune liniile sale roșii / Miliardarul Pavel Durov a fost arestat în Franța / Rusia a atacat peste noapte cu rachete și drone

Volodimir Zelenski a prezentat sâmbătă o nouă „rachetă-dronă” ucraineană, despre care a spus că va muta războiul înapoi în Rusia și l-a ironizat cu dispreț pe Vladimir Putin drept un „bătrân bolnav din Piața Roșie”. Zelenski a declarat că noua armă, Palianytsia, este mai rapidă și mai puternică decât dronele de producție internă pe care Kievul le-a folosit până acum și că a fost folosită deja pentru o lovitură reușită asupra unei ținte din Rusia, fără a da alte detalii.„Un bătrân bolnav din Piața Roșie care amenință în mod constant pe toată lumea cu butonul roșu nu ne va impune niciuna dintre liniile sale roșii”, a spus el într-un clip postat pe Telegram.

Un clip apărut duminică pe rețelele de socializare arată cum o dronă de tip Shahed rusească a fost doborâtă de mitraliorul din ușa unui elicopter militar ucrainean.

A video appeared online showing the shooting down of a Russian Shahed drone from an army helicopter.



Glory! pic.twitter.com/aqEGSc3see