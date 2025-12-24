Ninge ca-n povești în Ajunul Crăciunului în mai multe zone din România. Unde s-a depus strat de zăpadă

Ninsorile au început din timpul nopții în unele părții ale țării, unde sunt adevărate peisaje specifice Crăciunului, iar la munte drumarii au ieșit cu utilajele pentru a degaja zăpada de pe carosabil.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori viscolite și ger valabilă până joi, 25 decembrie, ora 20:00, pentru mai multe zone din România.

La Alba Iulia a început să ningă încă de seara trecută iar mașinile de deszăpezit au ieșit prin oraș, potrivit imaginilor publicate de Meteoplus. „Este o minune dumnezeiască”, a spus un localnic la Antena 3 CNN.

„Demult nu a mai nins așa de Crăciun. Mă bucur și eu ca cei mici”,a declarat un alt localnic.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, ninge în zona montană Rânca, dar și pe Godeanu, pe DN67C.

„Pe partea carosabilă avem depuneri de zăpadă 1-2 centimetri, tratată cu material antiderapant. Noi patrulăm și acționăm de câte ori este nevoie și acolo unde este nevoie”, a declarat Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova, citat de Agerpres.

Drumarii reamintesc că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă dacă se înregistrează ninsori.

Pe domeniul schiabil Transalpina – Voineasa din Obârșia Lotrului, județul Vâlcea, ninge și tunurile de zăpadă au fost puse în funcțiune.

Salvamontiștii, în alertă

Efective maxime de salvamontiști vor asigura permanența în stațiunea montană Rânca în perioada sărbătorilor, deoarece se așteaptă un aflux foarte mare de turiști în această perioadă.

Salvamontiștii suceveni îndeamnă turiștii la prudență și responsabilitate atunci când decid să urce pe munte, având în vedere prognoza meteo anunțată pentru perioada următoare – temperaturi scăzute și vânt puternic.

Potrivit Salvamont Suceava, în zona montană a județului stratul de zăpadă în zonele cu altitudine de peste 1.400 de metri, în special în masivul Călimani și Suhard (Vf. Omu) este de circa 15 – 20 de centimetri, iar acolo unde vântul a viscolit-o, grosimea stratului de zăpadă poate depăși 50 de centimetri.

Și în județul Galați, la Poiana a nins în Ajunul Crăciunului.

Curtea și copacii de la Mănăstirea Brazi din Panciu, județul Vrancea au fost acoperiți cu un strat de zăpadă.

Ninsorile și-au făcut apariția și în zona de nord a județului Mehedinți.

Cum va fi vremea în Ajunul Crăciunului

Miercuri, 24 decembrie, aria precipitaţiilor va fi în extindere în cea mai mare parte a ţării, cu excepţia regiunilor nord-vestice, potrivit Meteoplus. În Moldova şi în zona de munte vor fi mai ales ninsori.

În restul teritoriului pe parcursul zilei vor predomina ploile, iar treptat, spre seară, pe arii restrânse în Muntenia, Oltenia, Transilvania şi Dobrogea, ploile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare. Izolat se va forma polei.

Local, îndeosebi în vestul Carpaţilor Meridionali şi în Oltenia, cantităţile de apă vor fi moderate (în general 10…15 l/mp). Se va depune strat de zăpadă, în medie de 1…3 cm la câmpie, în jurul a 5 cm în zona submontană şi mai consistent la munte, îndeosebi în vestul Carpaţilor Meridionali.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în regiunile sud-vestice şi sudice şi pe arii restrânse în nord-vest şi centru, cu rafale în general de 45…55 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 grade în nordul Moldovei şi 9…10 grade pe litoral.

