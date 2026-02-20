Nou scandal în Coaliție. PSD acuză PNL și USR că „blochează” adoptarea pachetului de relansare economică / Ce răspunde un ministru USR acuzat că nu dă aviz 

PSD susține într-un comunicat de presă că „pachetul de relansare economică”, pentru care au condiționat mai multe decizii ale Coaliției, este acum blocat de o dispută care îi are în centru pe cei de la PNL și USR. Partidul condus de Sorin Grindeanu îl acuză pe ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, că nu dă avizul pentru ca proiectul să poată fi adoptat.

Guvernul a anunțat că „pachetul de relansare economică” urmează să fie adoptat prin Ordonanță de Urgență săptămâna viitoare, așa cum a stabilit coaliția de guvernare. În același timp, va fi adoptată și reforma administrației publice locale și centrale, printr-o altă Ordonanță de Urgență, după ce adoptarea acesteia a fost condiționată de PSD cu „pachetul de relansare economică”. Pentru adoptarea celor două OUG-uri este nevoie de avize de la mai multe ministere.

PSD acuză Ministerul Economiei, condus de USR, că nu a dat până acum aviz pentru acest proiect.

„PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei”, a transmis PSD într-un comunicat de presă.

Explicațiile ministrului Economiei: „Se lucrează accelerat”

Contactat de HotNews, ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că proiectul de află în circuitul de avizare.

„Suntem într-o fază necesară și temporară de schimb de observații între ministere și de armonizare a prevederilor și a mecanismelor. Se lucrează accelerat și în MF (n. red: Ministerul de Finanțe), și în MEDAT (n. red.: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului) pentru a definitiva textele legale necesare”, a declarat Darău pentru HotNews.

PSD susține că amânarea adoptării pachetului de relansare a „accentuat declinul economic”

Social-democrații au transmis în comunicatul de presă de vineri că au inițiat pachetul de relansare economică din luna septembrie anul trecut și că „a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”.

„După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre”, conform PSD.

Ei spun că PNL și USR „dispută controlul” asupra „fondurilor alocate în acest Program”, deși „ar trebui să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice”.

„Este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri! Important e ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a se evita adâncirea recesiunii economice”, a transmis PSD.