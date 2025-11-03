Sari direct la conținut
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina

Donald Trump vorbind cu jurnaliștii la bordul Air Force One. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a anunțat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Trump s-a arătat rezervat faţă de planul Statelor Unite de a vinde rachete Tomahawk ţărilor NATO care le-ar transfera Ucrainei, spunând că nu doreşte escaladarea conflictului.

Ultimele sale comentarii, adresate duminică reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, indică faptul că rămâne reticent.

„Nu, nu chiar”, a răspuns Trump, în timp ce zbura spre Washington din Palm Beach, Florida, când a fost întrebat dacă ia în considerare un acord pentru vânzarea rachetelor. Liderul SUA a adăugat, însă, că s-ar putea răzgândi.

Tomahawk, cu raza lor de acțiune de 2.500 km, reprezintă o cerere principală a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Kremlinul a avertizat în privinţa furnizării acestor rachete, ameninţând cu o ripostă foarte puternică.

Întrebat ce ar constitui „picătura care ar umple paharul” și ar dovedi că președintele Vladimir Putin nu este pregătit să pună capăt războiului, Trump a fost direct:

„Nu există o picătură finală. Uneori trebuie să-i lași să se lupte între ei. A fost un război greu pentru Putin… și a fost un război greu pentru Ucraina”, a spus Trump, citat de Kiev Post.

Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre ideea rachetelor Tomahawk când s-au întâlnit la Casa Albă pe 22 octombrie. Rutte a declarat vineri că problema este în curs de analiză şi că decizia aparţine Statelor Unite.

Potrivit CNN, Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, dar decizia politică finală aparţine preşedintelui Donald Trump.

