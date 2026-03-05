O companie americană face teste cu un agent AI care monitorizează calitatea somnului

Un startup care dezvoltă saltele și alte produse „smart” care măsoară calitatea somnului a ajuns să valoreze 1,5 miliarde dolari, după o nouă rundă de finanțare. Compania testează un agent AI pentru somn, care să controleze diverși parametri, în funcție de istoricul fiecărui user.

Compania se numește Eight Sleep, a fost înființată în 2014 și vrea să lanseze noi tipuri de produse care să atenueze diversele afecțiuni legate de somn. Ideea companiei s-a născut într-o cameră de cămin din New York și a pornit de la faptul că unul dintre fondatori avea probleme cu somnul.

Eight Sleep vinde saltele „smart” care dispun de control dinamic al temperaturii în timpul nopții și care își pot modifica înclinarea și au și senzori biometrici ce monitorizează în detaliu fazele somnului și alți parametri, scrie site-ul techfundingnews.com. Spre exemplu, anumite părți ale saltelei pot fi mai calde în timpul nopții, în funcție de obiceiurile de somn ale user-ului.

Compania spune că dezvoltă un agent AI dedicat somnului, unul care să controleze proactiv temperatura, înclinarea și fermitatea saltelelor și să prevină factorii negativi ce pot perturba somnul. Cei de la Eight Sleep adaugă că agentul AI simulează numeroase scenarii, înainte ca utilizatorii să se pună la somn, scrie TechCrunch.

Câteva dintre testele-pilot, mai spune compania, i-au determinat pe o parte dintre useri să-și schimbe obiceiurile, pe baza informațiilor furnizate de soft-ul AI. Unii au modificat ora la care făceau exercițiile fizice, alții și-au schimbat orarul de somn, iar unii au renunțat la băutul de cafea la ore târzii.

Anul trecut, compania a lansat o pătură cu apă cu control al temperaturii, dar și o husă de pernă care permite reglarea temperaturii pentru cap și gât.

Sursa foto: Dreamstime.com