AUR atacă PSD și îi ia apărarea premierului Ilie Bolojan

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că PSD are „două fețe” și acuză partidul că se inspiră din propunerile făcute de AUR.

În disputa PSD-PNL privind blocarea adoptării bugetului pe anul 2026, partidul AUR, condus de George Simion, se poziționează de partea premierului Ilie Bolojan.

PSD îl acuzase miercuri pe premierul Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului pe anul 2026 pentru că nu a inclus în proiect cerințele PSD. În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat la B1 TV că nu există niciun blocaj și a spus că se caută surse de finanțare pentru cerințele PSD. În plus, PNL a acuzat social-democrații că încearcă să „rescrie realitatea politică”.

AUR a transmis joi dimineața un comunicat de presă în care vorbesc, prin vocea senatorului Petrișor Peiu, care este și președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, despre noua dispută din coaliție dintre PSD și PNL.

„Este inacceptabil ca membrii coaliției și în primul rând PSD să recurgă la meschine jocuri politice în timpul unei crize generate tot de actuala coaliție și agravate de războiul din Iran. PSD are două fețe, cea reală, din spatele ușilor capitonate, în care este solidar pe deplin cu guvernul din care face parte și îi susține măsurile, dar are și altă față, cea pentru public, atunci când pretinde în mod fals că s-ar opune măsurilor respective”, spune senatorul Petrișor Peiu, citat în comunicatul de presă al AUR.

„La ședința coaliției s-au înțeles perfect asupra bugetului”

Mai departe, liderul AUR spune că „PSD susține că premierul Bolojan ar fi provocat blocajul proiectului de buget pentru că «fără acordul partidelor din coaliție» ar fi introdus prevederi care le-ar ignora propunerile”.

„În realitate, la ședința coaliției s-au înțeles perfect asupra bugetului, după cum informează uluit premierul Bolojan, care a invocat ca martori pe ceilalți participanți la ședință. PSD a încercat astfel să inducă în eroare opinia publică”, acuză Peiu.

Senatorul AUR îl atacă direct pe președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, despre care spune că a ales să-l atace pe premierul Bolojan cu „argumente preluate de la AUR”.

„Într-un mod și mai ridicol, de-a dreptul caragialesc, președintele PSD, Sorin Grindeanu, într-un mesaj public îl atacă pe premierul Bolojan cu argumente preluate de la AUR, acuzându-l că impozitează fără milă categoriile vulnerabile în timp ce permite multinaționalelor să exporte profitul neimpozitat”, conform lui Petrișor Peiu.

„Din moment ce președintele PSD se inspiră de la AUR, îi amintim că pe lângă critica față de aceste măsuri cu care PSD a fost pe deplin solidar până în prezent, AUR a prezentat și soluțiile credibile pentru redresarea economiei”, a concluzionat Petrișor Peiu.

Dispute în coaliție privind bugetul

Miercuri liderii coaliției s-au întâlnit la Guvern pentru a discuta despre proiectul bugetului pe anul 2026. Deși inițial surse participante la ședință declarau pentru HotNews că s-a ajuns la un consens și proiectul de buget merge înainte, ulterior PSD l-a acuzat pe premier că a provocat un blocaj în coaliție.

PNL a reacționat ulterior că social-democrații nu au venit în coaliție cu surse de finanțare pentru măsurile de solidaritate pe care le-au propus, acuzând PSD că încearcă să transfere responsabilitatea întârzierii reformelor către partenerii de guvernare.

În ciuda atacurilor publice, conform surselor HotNews proiectul de buget merge înainte, adică el va primi avize inclusiv de la miniștrii PSD. Urmează ca săptămâna viitoare, luni, PSD să decidă într-o ședință dacă votează sau nu bugetul pe anul 2026. Un vot împotriva bugetului ar fi un semnal clar că social-democrații vor ieșirea de la guvernare, conform surselor HotNews din PSD.