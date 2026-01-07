O singură declarație a lui Jensen Huang a provocat o frenezie pe bursa americană

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, fotografiat în timp ce semnează autografe în timpul unei conferințe economice la care a participat în Coreea de Sud pe 31 decembrie 2025, FOTO: Lee Jin-man / AP / Profimedia Images

Companiile din spatele unora dintre cele mai puțin spectaculoase produse din tehnologie, hard-diskurile și soluțiile de stocare, se bucură de o creștere spectaculoasă pe bursa americană iar situația se datorează comentariului făcut de un singur om, scrie Business Insider.

Creșterea a venit după ce Jensen Huang, CEO-ul neconvențional al Nvidia, a declarat luni la expoziția tech CES 2026 organizată la Las Vegas că „boom”-ul de care s-a bucurat în ultimii ani inteligența artificială (AI) nu este doar despre cipuri, ci și despre locul în care sunt stocate cantități uriașe de date.

SanDisk, compania de memorie flash desprinsă anul trecut din Western Digital, a fost cea mai mare câștigătoare. Prețul acțiunilor sale a crescut marți cu aproximativ 28%, marcând cel mai bun randament într-o singură sesiune de tranzacționare din februarie 2025 încoace. Acțiunile sale sunt deja în creștere cu peste 40% la doar câteva zile de la începutul lunii ianuarie, ceea ce a făcut din SanDisk marți compania cu cel mai mare randament din S&P500, indicele de referință al bursei americane.

Western Digital și Seagate Technology, doi dintre cei mai mari producători de hard-diskuri din lume, au asistat la rândul lor la creșteri bruște ale prețului acțiunilor lor după comentariul făcut luni de șeful Nvidia. Prețul acțiunilor Western Digital a sărit cu aproximativ 17% marți, în timp ce Seagate a crescut cu circa 14%.

Huang a descris piața stocării de memorie drept „o piață complet neacoperită în prezent” și că „această piață va deveni probabil cea mai mare piață de stocare din lume, practic cea care va găzdui memoria de lucru a inteligențelor artificiale ale lumii”.

Însă pentru consumatorii obișnuiți acest lucru s-ar putea traduce în noi scumpiri pentru o serie de dispozitive electronice, la calculatoare PC, la laptopuri și tablete.

Investițiile masive în AI pun presiune pe oferta de hard-diskuri și memorie RAM

Prețurile pentru memoria RAM au crescut deja dramatic anul trecut, de asemenea din cauza cererii pentru centrele de date ce oferă infrastructura funcționării AI, iar Korea Economic Daily a relatat luni că Samsung Electronics și SK Hynix fac presiuni pentru majorări ale prețurilor la DRAM de 60% până la 70% în primul trimestru al acestui an.

Din fericire, informația se referă cel puțin deocamdată doar la intenția de a mări prețurile pentru memoriile RAM necesare serverelor.

Însă firma de analiză de piață Counterpoint a declarat săptămâna trecută că prețurile memoriilor ar putea crește cu 40% până în al doilea trimestru din 2026, pe măsură ce cererea generată de AI continuă să pună presiune pe ofertă.

Cursa de dezvoltare a inteligenței artificiale s-a concentrat în mare parte până recent pe cipuri, centre de date și energie. Însă stocarea datelor începe să iasă în evidență ca un blocaj-cheie.

„Sfârșitul erei memoriei și stocării ieftine”

Impulsionat în principal de sarcinile de lucru ale AI, volumul global de date stocate este așteptat să depășească 200 de zettabiți în 2025 – echivalentul a 200 de miliarde de terabiți.

„Piața memoriilor se află într-un punct de inflexiune fără precedent, cu o cerere care depășește semnificativ oferta”, a scris într-o notă din decembrie un analist de la firma globală de informații de piață International Data Corporation.

„Pentru o industrie care a fost mult timp caracterizată de cicluri de boom și prăbușire, de data aceasta este diferit”, a spus analistul, invocând extinderea rapidă a infrastructurii și a sarcinilor de lucru AI ca o schimbare care pune presiune pe întregul ecosistem al memoriilor.

„Atât pentru consumatori, cât și pentru companii, acest lucru semnalează sfârșitul unei ere a memoriei și stocării ieftine și abundente, cel puțin pe termen mediu”, a adăugat analistul.