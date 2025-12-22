Pasul făcut de Ucraina, după apelul lui Donald Trump pentru organizarea de alegeri. Parlamentul anunță un grup de lucru

Unul dintre liderii partidului de guvernământ din Ucraina a anunțat, luni, că parlamentul va forma un grup de lucru pentru a studia posibilitatea de a fi organizate alegeri prezidențiale în timpul legii marțiale, potrivit agenției de știri Anadolu și publicației Ukrainska Pravda.

David Arakhamia, liderul grupului parlamentar al partidului Slujitorul Poporului, a scris pe Telegram că discuția va avea loc în comisia parlamentară pentru organizarea puterii de stat, iar la ea vor fi lua parte reprezentanți din toate grupurile parlamentare, oficiali ai comisiei electorale centrale și organizații din societatea civilă.

„În conformitate cu acordul nostru provizoriu, în Rada Supremă se formează un grup de lucru pentru a analiza rapid problema organizării unor posibile alegeri prezidențiale în Ucraina sub legea marțială”, a declarat Arakhamia.

„Data și ora întâlnirii vor fi anunțate în curând”, a adăugat el.

Condițiile lui Zelenski

În 18 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că alegerile sunt posibile numai dacă sunt îndeplinite două condiții: securitatea alegătorilor și a soldaților în contextul atacurilor cu rachete și un cadru legal care să garanteze legitimitatea în condiții de lege marțială, a transmis Kyiv Post.

„Statele Unite ale Americii au solicitat organizarea alegerilor prezidențiale, iar eu le-am spus că sunt pregătit pentru astfel de alegeri”, a declarat Zelenski joi dimineață, menționând că, în acest moment, nu este luată în calcul organizarea de alegeri parlamentare sau locale.

Omologul său rus, Vladimir Putin, a sugerat vineri că forțele ruse ar putea să ia o pauză de la atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc alegeri în Ucraina.

„Nu îi revine lui (Vladimir) Putin să decidă când şi în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina”, a reacționat Zelenski sâmbătă, excluzând orice posibilitate de organizare a acestora în teritorii ocupate în prezent de forţele ruse, potrivit Agerpres.

Trump consideră că „este momentul” să aibă loc alegeri în Ucraina

Într-un interviu acordat în 9 decembrie site-ului Politico, președintele american a spus că Ucraina, care „a pierdut multe teritorii”, ar trebui să organizeze alegeri.

„Cred că este momentul” să fie organizate alegeri, a afirmat Trump, potrivit AFP, acuzând Kievul că „folosește războiul” pentru a evita organizarea lor.

Liderii ucraineni „vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este o democrație (…). Poporul ucrainean ar trebui să aibă această voie să facă această alegere”, a insistat șeful Casei Albe. „Nu știu cine ar câștiga”, a adăugat Trump.

Sursa foto: Dmytro Tolmachov | Dreamstime.com