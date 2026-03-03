„Pericolul există, nu poate fi ignorat”: Avertisment de la Berlin privind siguranța statelor NATO, după atacul Iranului în Cipru

Un avion de vânătoare decolează de la baza RAF Akrotiri (Cipru), după atacul cu drone, 2 martie 2026. Credit line: Petros Karadjias / AP / Profimedia

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat marți că un atac direct asupra unui stat membru NATO a încetat să mai fie un scenariu ipotetic, odată cu atacul cu drone iraniene asupra unei baze aeriene britanice din Cipru.

„Da, acest pericol există, nu poate fi ignorat”, a declarat Johann Wadephul pentru postul public de televiziune ZDF, când a fost întrebat dacă ţările NATO ar putea fi vizate pe măsură ce conflictul care implică Iranul escaladează, potrivit Agerpres.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a transmis luni că baza britanică Akrotiri a fost lovită de o dronă de tip Shahed, atacul provocând pagube materiale minore. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Agerpres, alte două aparate aeriene fără pilot au fost interceptate în cursul aceleiași zile.

Deși Cipru este stat membru al Uniunii Europene și exercită în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, țara nu face parte din NATO. Totuși, bazele militare de pe insulă au statut de teritoriu britanic suveran.

Atacul din Cipru a avut loc la câteva ore după ce Marea Britanie a acceptat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru a ataca bazele de rachete iraniene.

Până la acest incident, Londra nu fusese implicată direct în ofensivele americano-israeliene. Ulterior, Marea Britanie a transmis că este angajată într-o misiune militară defensivă în Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Germania şi-a rezervat, de asemenea, dreptul de a lua măsuri militare defensive.

Referitor la siguranța trupelor germane, Johann Wadephul a clarificat pentru postul public de radio Deutschlandfunk că dreptul la măsuri defensive înseamnă, în mod direct, că „soldații germani se apără dacă sunt atacați”.

Totodată, oficialul a trasat o limită clară în interviul acordat televiziunii publice germane ZDF, subliniind că Berlinul nu va face pasul către o implicare activă.

„Nu vom participa la nicio confruntare militară și, de asemenea, nu punem la dispoziție facilități militare în acest scop”, a spus ministrul care a subliniat că, în ciuda tensiunilor, prioritatea Germaniei rămâne deblocarea crizei cu Iranul prin negocieri și diplomație”.