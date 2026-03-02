PNL reproșează PSD că se preocupă de ruperea coaliției în plină criză în Orientul Mijlociu: „Să oprească atacurile!”

PNL critică decizia PSD de a organiza, luni dimineața, o ședință în care să discute despre rămânerea partidului la guvernare, potrivit unui comunicat de presă.

Formațiune condusă de Ilie Bolojan subliniază că această ședință a PSD are loc în timp ce executivul caută soluții pentru a gestiona situația „dificilă” din Orientul Mijlociu, având în vedere că sunt cetățeni români blocați în acele țări ca urmare a atacurilor SUA și Israel asupra Iran și a ripostei Teheranului.

PNL spune că PSD trebuie să renunțe la „poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării”.

Mesajul PNL către social-democrați a venit cu aproximativ o oră înainte de ședința coaliției de guvernare, care are loc la ora 13:00 la Guvern. Pe ordinea de zi este proiectul de buget pe anul 2026.

„Cetățenii români sunt îngrijorați în aceste zile și cu privire la situația internațională și la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. În același timp, Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona această situație dificilă, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe”, a transmis PNL.

„Cerem PSD să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării”

Liberalii spun că nu consideră că este „potrivit” ca „în timp ce prim-ministrul, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”.

„De aceea, cerem PSD să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției. Să oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine și tensiune internațională”, a transmis PNL.

Partidul condus de Ilie Bolojan spune că „mai ales partidele de guvernare, trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României”.

„Partidele Coaliției trebuie să înțeleagă preocupările oamenilor și să își ajusteze prioritățile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări. Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere”, conform PNL.

„România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil, cu surse de finanțare reale, adaptat la noile provocări internaționale”, concluzionează liberalii.

Ședința PSD

Membrii PSD care vor lua partea la consultarea internă anunțată de conducerea formațiunii vor fi întrebați despre formula de guvernare, mai precis despre partidele din coaliție și despre susținerea premierului, potrivit unei decizii luate astăzi într-o ședință de partid.