Primul corp nou de spital județean construit în România după 1989 este finalizat, anunță Alexandru Rogobete

Construcția și dotarea primului corp de clădire al unui spital județean realizat de la zero în România după Revoluție este finalizată, a anunțat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Este vorba despre un nou corp al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, construit cu fonduri din PNRR.

„Este cel mai mare proiect de sănătate realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în județ și una dintre cele mai mari investiții din fonduri europene nerambursabile pentru sănătate, la nivel național”, spune ministrul Sănătății.

Cu o investiție totalǎ de peste 606 milioane de lei, noul corp de spital va avea 235 de paturi, bloc operator modern, cardiologie intervențională cu sală hibridă de angiografie, neurochirurgie, neurologie, gastroenterologie intervențională, ginecologie, ORL, hemodializă și recuperare neurologică.

„Este un spital construit pentru a face față cazurilor complexe, pentru intervenții rapide și pentru siguranța pacientului. Extinderea blocului operator, circuitele corecte, spațiile dedicate formării profesionale și dotările moderne reduc riscurile și cresc calitatea actului medical”, spune ministrul Sănătății.

„Digitalizarea este integrată din start. Paturile sunt conectate la un sistem informatic care permite acces rapid la datele pacientului, monitorizare la distanță și colaborare medicală în timp real, inclusiv pentru obținerea unei a doua opinii în cazurile critice”, mai spune Alexandru Rogobete.

În paralel, corpul vechi de clădire a trecut printr-un amplu proces de modernizare: reabilitarea clădirilor existente, dotarea cu echipamente moderne și digitalizarea fluxurilor medicale.

„Pentru mine, acest moment are și o încărcătură personală profundă. Cunosc acest proiect încă din perioada în care eram secretar de stat și coordonam PNRR în sănătate, când era doar pe hârtie, într-o listă de investiții care părea imposibil de dus la capăt. Astăzi, când am văzut clădirea nouă finalizată – prima din PNRR – am stat câteva secunde și mi-am amintit toți anii de muncă, presiune și responsabilitate care au făcut posibil acest rezultat”, mai spune ministrul Sănătății.