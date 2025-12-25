Putin i-a transmis un mesaj de Crăciun lui Trump, spune Kremlinul

Președintele rus Vladimir Putin i-a trimis felicitări de Crăciun omologului său american Donald Trump, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției ruse de presă Tass.

„Președintele l-a felicitat deja pe Trump de Crăciun și i-a trimis o telegramă cu această ocazie”, a spus Peskov.

Un consilier de la Kremlin anunțase anterior planurile Moscovei de a-l felicita pe președintele american cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Yury Ushakov a menționat că, fiind „oameni politicoși”, liderii ruși vor trimite cu siguranță un mesaj la Washington.

Declarația vine în contextul în care, tot joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a transmis că în agenda lui Putin nu figurează nicio convorbire cu președintele american. Peskov a zis și că liderul de la Moscova va discuta cu lideri ai lumi mai târziu în cursul zilei de azi.

Dacă Vladimir Putin și omologul său american vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, nu va fi nicio problemă în a organiza o convorbire telefonică, a mai spus Dmitri Peskov.

„Sărbătorile de Crăciun se apropie, de fapt, au început deja. Viața se încetinește în această perioadă. Dar, dacă va fi nevoie, avem posibilitatea de a organiza [o conversație] destul de prompt”, a remarcat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Putin l-a felicitat și pe Kim Jong-un

Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord, care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina, într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat joi agenţia oficială nord-coreeană, conform News.ro.

Coreea de Nord nu sărbătorește Crăciunul, iar data 24 decembrie este sărbătoare legală, marcând ziua de naștere a lui Kim Jong-suk, bunica lui Kim Jong-un și prima soție a lui Kim Il-sung, dictatorul fondator al Coreei de Nord. Potrivit agenției EFE, mesajul a fost transmis cu ocazia Anului Nou.

Preşedintele rus afirmă că participarea soldaţilor nord-coreeni la efortul de război al Moscovei în Ucraina dovedeşte „fraternitatea militantă” dintre cele două state, în scrisoarea primită săptămâna trecută de Phenian.

„Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele pentru eliberarea regiunii Kursk de ocupanţi şi activităţile ulterioare ale inginerilor coreeni pe teritoriul rus au dovedit în mod clar această prietenie invincibilă”, a scris Putin, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA.