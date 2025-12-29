Reacția lui George Simion după ce s-a întâmplat la CCR: „Ce pretenții să avem?”

Președintele AUR, George Simion, a reacționat după ce judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință.

„CCR – autoarea loviturii de stat“, a scris liderul AUR pe Facebook, făcând referire la anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024, în care intraseră Elena Lasconi și Călin Georgescu, trimis în judecată pentru mai multe acuzații, inclusiv acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

„Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt?”, a mai scris George Simion pe Facebook într-o postare ce a adunat în prima oră 4.700 de reacții, peste 600 de comentarii și aproape 700 de redistribuiri.

Mesajul său a venit după ce cei patru judecători CCR propuși de PSD au boicotat și ședința de luni în care urma să fie luată o decizie pe pensiile magistraților. Cu o zi în urmă, ei au părăsit sala, iar decizia nu a mai putut fi luată din lipsă de cvorum.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat o nouă amânare pentru data de 16 ianuarie, din lipsă de cvorum.

„Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul. În ședința de ieri, plenul a început în formație completă. S-a diminuat pe parcurs, azi nu a putut fi întrunit”, a declarat Simina Tănăsescu.