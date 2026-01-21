Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare”

Donald Trump a anunțat marți că Iranul va fi „șters” de pe hartă dacă Teheranul va orchestra asasinarea sa, reacția președintelui american venind după amenințările unui înalt oficial militar iranian, potrivit France Presse.

„Am dat ordine foarte clare. Dacă se întâmplă ceva, îi vor șterge de pe fața pământului”, a declarat el într-un interviu acordat canalului News Nation difuzat marți.

Anterior, în aceeași zi, generalul iranian Abolfazl Shekarchi l-a amenințat cu moartea pe liderul american dacă Washingtonul ar desfășura un atac la persoana ayatollahului Ali Khamenei.

„Trump știe că dacă se atinge de liderul nostru, nu numai că îi vom tăia mâna, și nu sunt vorbe în vânt”, a declarat ofițerul pentru presa de stat iraniană.

Președintele american a amenințat de mai multe ori că va interveni militar pentru a pune capăt represiunii mișcării de protest din 28 decembrie, una dintre cele mai ample de la proclamarea Republicii Islamice în 1979.

Mai multe voci din diaspora iraniană, printre care și cea a laureatei Premiului Nobel pentru Pace din 2003, Shirin Ebadi, au sugerat ca Washingtonul să întreprindă „acțiuni extrem de țintite”, în special împotriva lui Ali Khamenei.

La scurt timp după sosirea sa la Casa Albă, în urmă cu un an, Trump mai amenințat că va „distruge” Iranul dacă Teheranul va atenta la viața sa.