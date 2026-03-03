Reprezentantul Iranului la București, convocat la MAE de Oana Țoiu. „Apelul ferm” al României

Însărcinatul cu afaceri al Iranului la București, Javad Karimi, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, marți, din dispoziția ministrului Oana Țoiu, pentru a-i fi prezentate „îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita” țării sale în contextul crizei din Orientul Mijlociu, conform comunicatului transmis de MAE.

MAE a spus că partea română a transmis un „protest ferm” față de atacurile militare pe care le-a lansat regimul de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum și față de evenimentele recente din Cipru, fiind subliniat „impactul profund negativ asupra securității și stabilității regionale, inclusiv asupra securității maritime”.

„România face un apel ferm pentru dezescaladarea urgentă a tensiunilor și pentru protecția civililor, fiind subliniată prioritatea pe care România o acordă siguranței propriilor cetățeni aflați în zona de conflict”, se arată în comunicatul MAE.

Totodată, potrivit instituției, „partea română a transmis preocuparea profundă pentru încălcarea suveranității statelor din regiune care au fost ținta atacurilor nediscriminatorii ale Iranului și deplina solidaritate a României cu aceste țări”.

„În același timp, a fost transmisă solicitarea constantă a României și a partenerilor europeni ca Iranul să acționeze responsabil în privința programului nuclear și a celui de rachete balistice și să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune”, a conchis MAE.

Războiul din Orientul Mijlociu a început sâmbătă, când forțele americane și cele israeliene au lansat o operațiune împotriva Iranului, pe fondul îngrijorărilor legate de programul nuclear și cel de rachete balistice. Teheranul a ripostat atacând Israelul, ținte americane și obiective ale aliaților SUA în alte țări din regiune. Israelul a lansat lovituri și asupra Libanului, după ce a fost atacat de Hezbollah, miliție șiită susținută de Iran.