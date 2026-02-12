„Risc ridicat pentru zborurile civile”: Agenția europeană recomandă evitarea spațiului aerian al Iranului

Autoritatea europeană de reglementare în domeniul siguranței aviației a recomandat joi companiilor aeriene din Uniunea Europeană să evite spațiul aerian al Iranului până la 31 martie, precizând că prelungește un avertisment emis anterior, potrivit Reuters.

„Prezența și posibila utilizare a unei game largi de arme și sisteme de apărare antiaeriană, combinate cu reacții imprevizibile ale autorităților statale, creează un risc ridicat pentru zborurile civile care operează la toate altitudinile și nivelurile de zbor”, a transmis Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației într-un buletin informativ.

Marile puteri și statele din regiune se tem că un eșec al negocierilor dintre Iran și Statele Unite ar putea declanșa un conflict care să se extindă în întreaga regiune producătoare de petrol.

Iranul a promis un răspuns dur în cazul oricărui atac și a avertizat țările arabe din Golf care găzduiesc baze americane că ar putea deveni ținte dacă ar fi implicate într-o ofensivă.

Foto: Robert Buchel | Dreamstime.com