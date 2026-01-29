Rusia spune că e pregătită să își evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr din Iran: „Ținem degetul pe puls”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian, fotografiat pe 14 februarie 2025 alături de alți oficiali de la Teheran în timpul unei vizite pe care au efectuat-o la centrala nucleară de la Bushehr, FOTO: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia Images

Rusia este pregătită să-și evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr din Iran, dacă va fi necesar, a declarat Alexei Lihacev, șeful corporației nucleare de stat a Rusiei, citat joi de agenția de presă de stat TASS și Reuters.

Președintele Vladimir Putin a spus anul trecut că sute de ruși lucrau la această instalație, singura centrală nucleară operațională a Iranului, pe care Moscova a construit-o pentru Iran și pe care republica islamică a inaugurat-o în 2011.

Alte instalații nucleare sunt în prezent construite de Rusia pe amplasamentul de la Bushehr, aflat în sudul Iranului, la o distanță de aproximativ 1.200 de kilometri de Teheran.

Atacul aerian american asupra instalațiilor nucleare ale Iranului din iunie anul trecut nu a vizat centrala de la Bushehr. Lihacev a avertizat la acel moment că un atac asupra sitului ar putea declanșa o catastrofă comparabilă cu dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986.

Îngrijorări în Rusia legate de un nou atac american asupra instalațiilor nucleare din Iran

Noile sale comentarii vin după ce miercuri președintele american Donald Trump a amenințat explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei” și a îndemnat Teheranul să vină la masa negocierilor și să încheie un acord prin care să renunțe la presupusul său program de dezvoltare a armelor nucleare.

După ce SUA s-au retras în 2018 din acordul nuclear cu Iranul, în timpul primului mandat al lui Trump, Teheranul și-a reluat programul de îmbogățire a uraniului iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică a avertizat încă din 2021 că republica islamică îmbogățește uraniu la un nivel de puritate vizat doar de țările cu arsenale nucleare.

Miercuri, Trump a avertizat că un nou atac american asupra instalațiilor nucleare iraniene ar fi mult mai puternic decât cel din vara trecută.

„Sperăm sincer ca părțile implicate în conflict să își respecte angajamentele privind inviolabilitatea acestui teritoriu (Bushehr)”, a declarat joi Alexei Lihacev.

„Dar, cum se spune, ținem degetul pe puls și, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării, vom fi pregătiți să aplicăm măsuri de evacuare, dacă va fi necesar”, a adăugat el.

Iranul neagă că ar urmări obținerea armelor nucleare, iar Rusia susține că sprijină dreptul Teheranului de a utiliza energia nucleară în scopuri pașnice.