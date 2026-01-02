VIDEO Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit

Amiralul Igor Kostiukov (al doilea din spate) sosește pe 23 iulie 2025 la Istanbul alături de delegația rusă pentru negocieri de pace cu Ucraina, FOTO: Ramil Sitdikov / Zuma Press / Profimedia Images

Serviciul de informații militare din cadrul Ministerului Apărării de la Moscova, temutul GRU, le-a prezentat americanilor un controler de navigație, susținând că acesta a fost recuperat de pe o dronă ucraineană care zbura spre reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, relatează The Moscow Times.

Dispozitivul, împreună cu datele de zbor decriptate, a fost predat unui reprezentant al biroului atașatului militar american de la Moscova. Igor Kostiukov, șeful Direcției Principale de Informații a Statului Major General (GRU) de la Moscova, a predat personal dispozitivul oficialului american.

El a susținut că informațiile extrase de agențiile de informații rusești „au confirmat fără echivoc” că ținta atacului era reședința lui Putin din Valdai. Kostiukov, un amiral care a devenit în 2018 primul ofițer naval numit în fruntea GRU, și-a exprimat încrederea că aceste materiale „vor rezolva toate întrebările și vor contribui la stabilirea adevărului”.

MOMENT MoD hands over KEY data to US representatives



'Decryption of navigation controllers… unequivocally CONFIRMED that target of attack was Russian President’s residence in Novgorod region'



Military Intelligence Chief Igor Kostyukov transfers info to America pic.twitter.com/xPuuMhqOwb — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) January 1, 2026

Cu o zi înainte, Ministerul Apărării din Rusia și-a anunțat intenția de a împărtăși cu Statele Unite rezultatele unei analize tehnice a unei drone ucrainene despre care pretinde că a fost doborâtă de apărarea antiaeriană în regiunea Novgorod. Declarația a venit după ce The Wall Street Journal, citând surse din comunitatea de informații, a scris că agenții CIA nu au găsit nicio dovadă a unui atac al Forțelor Armate Ucrainene asupra reședinței lui Putin și că președintele Donald Trump a fost informat despre acest lucru.

Trump și-a indicat scepticismul față de povestea cu atacul împotriva reședinței lui putin

Ulterior, liderul de la Casa Albă a publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social un link către un articol al ziarului conservator The New York Post intitulat: „Fanfaronada lui Putin despre un «atac» arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat apoi că a recuperat din dronă un „fișier al misiunii de zbor” și a pretins că transcrierea acesteia indica reședința prezidențială ca destinație finală.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost cel care pe 29 decembrie a acuzat primul Ucraina că a lansat un atac cu drone asupra reședinței lui Putin de la Valdai, localitate din regiunea Novgorod. El a susținut că Forțele Armate Ucrainene au folosit 91 de drone și că, drept urmare a atacului, Moscova își va reconsidera poziția în negocierile de pace pentru încheierea războiului.

Locuitorii din Valdai, intervievați de presa independentă, au declarat că nu au văzut drone și nici nu au primit mesaje SMS despre o amenințare aeriană.

Acuzația lansată de Rusia, la o zi după ce Trump l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzația privind un atac asupra reședinței lui Putin drept „știri false”. El a susținut că Moscova pregătește astfel terenul pentru atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și încearcă să submineze progresul negocierilor de pace dintre Ucraina și Statele Unite pentru a-și justifica refuzul de a pune capăt războiului.

Putin s-a plâns lui Trump de atacul asupra reședinței sale la scurt timp după întâlnirea cu Zelenski din Florida. În urma acestor discuții cu președintele ucrainean, liderul de la Casa Albă a anunțat că 95% din prevederile planului de pace au fost convenite, cu excepția soartei Donbasului.

În același timp, Kremlinul a declarat că nu este mulțumit de această versiune a documentului. Putin însuși și- a exprimat disponibilitatea de a continua războiul, menționând că ritmul avansurilor militare rusești în Ucraina „reduce efectiv la zero” interesul său de a retrage Forțele Armate Ucrainene din Donbas.