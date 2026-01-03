Salutări de la Amara, Perla Bărăganului. Extraordinara “cronică a stațiunii ce încă respiră”

1990, Amara, Unitatea de Tratament a membrilor C.A.P. Imaginea face parte din studiul “Amara- Fragmente de memorie. Cronica unei stațiuni ce încă respiră”, apud UAR.

Amara este una din popularele stațiune balneare ale României, cunoscută încă din perioada interbelică pentru apele tămăduitoare ale lacului Amara și nămolul său negru de consistență cremoasă, cu proprietăți terapeutice dovedite științific.

După naționalizarea din 1948, stațiunea a fost “atribuită” clasei muncitoare, prilej de propagandă pentru regimul comunist, “turismul balnear fiind reconfigurat ca instrument de educație socialistă”. Patrimoniul balnear de la Amara reprezintă o valoroasă arhitectură socialistă și se află într-o stare tot mai fragilă.

Citește, pe B365.ro, o poveste care începe în 1887, când reputatul chimist Petru Poni analiza compoziția apei din lac, confirmând prezența unor săruri minerale valoroase precum oxidul de magneziu, sodiul sau anhidrida sulfurică.