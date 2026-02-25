Ședințe psihologice obligatorii pentru agresori. Legea a fost adoptată de Parlament

Legea adoptată miercuri de Camera Deputaților obligă persoanele pe numele cărora este emis un ordin de protecție pentru violență domestică să facă cel puțin o ședință de psihoterapie pe lună. În plus, autoritățile locale trebuie să ia legătura cu victimele violenței domestice pentru a le informa despre posibilitatea de a prelungi ordinul de protecție emis de autorități.

Legea a fost inițiată de parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR. La Camera Deputaților, forul decizional, au fost 273 de voturi pentru, 2 contra și 11 abțineri. Legea merge acum spre promulgare la președintele Nicușor Dan.

Nerespectarea noii legi se sancționează cu amendă de la 5.000 și 10.000 de lei.

Pe scurt, legea introduce următoarele prevederi pentru agresori și drepturi pentru victime:

autoritățile locale trebuie să contacteze victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție, pentru a o informa ce drepturi are;

cu 14 zile înainte de expirarea ordinului de protecție autoritățile locale trebuie să contacteze victima pentru a o informa cum poate cere prelungirea ordinului de protecție, dacă e cazul;

instanța trebuie să impună agresorului să facă consiliere psihologică sau internarea voluntară pe timpul ordinului de protecție. Ședințele de consiliere psihologică nu pot fi mai rare decât una pe lună.

în 5 ore de la emiterea ordinului trebuie să fie informate și autoritățile locale despre emiterea ordinului, pentru ca victima să poată primi consilierea necesară.

Peste 40.000 de cazuri de violență domestică în primele 4 luni ale anului trecut

Inițiatorii proiectului de lege spun că este nevoie de aceste noi reguli având în vedere numărul mare de cazuri de violență domestică înregistrate în România.

„Potrivit datelor furnizate de Ministerul Justiției, în anul 2023 au fost înregistrate 23.765 de dosare având ca obiect emiterea ordinului de protecție. În anul 2024, numărul acestora a crescut semnificativ, ajungând la 28.983 de cauze”, conform expunerii de motive a legii.

Inițiatorii legii precizează și că în primele patru luni ale anului 2025:

au fost înregistrate 40.030 de cazuri de violență domestică (19.984 în mediul urban și 20.046 în mediul rural);

au fost emise 3.788 de ordine de protecție provizorii, dintre care 1.464 au fost confirmate de instanțe prin emiterea unui ordin de protecție;

în total, instanțele judecătorești au emis 4.160 de ordine de protecție în această perioadă.

„Aceste cifre confirmă persistența fenomenului și subliniază necesitatea introducerii unor măsuri suplimentare, menite să asigure continuitatea protecției, informarea victimelor și îmbunătățirea cooperării interinstituționale”, conform deputaților.

Cum motivează inițiatoarele necesitatea legii

Într-o declarație de presă pe holul Parlamentului, deputata UDMR Eva Csep a precizat că statul trebuie să protejeze victimele violenței domestice.

„Cifrele arată că în fiecare oră, 16-17 apeluri sunt primite la 112 din partea victimelor violenței domestice. Deci cât timp noi acum discutăm aici, deja cel puțin o familie, din partea unei familii, vine un apel către poliție ca să intervină într-un caz de violență domestică”, a explicat una dintre inițiatoarele legii, deputata UDMR Eva Csep.

„Noi, în ciuda faptului că avem o legislație protectoare, pot să zic așa, totuși ceva nu funcționează și trebuie să înăsprim un pic aceste pedepse, dar totodată să ne responsabilizăm noi, ca comunitate, ca autorități publice locale și ca autorități responsabile în tema violenței domestice și în prevenirea violenței domestice”, a explicat senatoarea.

Autoritățile, obligate să comunice între ele

La rândul ei, senatoarea PSD Victoria Stoiciu a explicat că modificările „sunt rezultatul atât a unor observații practice, pentru că am văzut cu toții situații anul trecut, cât și a recomandărilor formulate de Avocatul Poporului”.

„Vă dau un exemplu: cazul Gânj, de la Bihor, știm cu toții deznodământul tragic, dar a existat o eschivă din partea autorităților, fiecare încercând să paseze responsabilitatea de la unii la alții. Una dintre corecțiile pe care le aduce acest proiect de lege este că obligă ca în maxim 5 ore de la emiterea ordinului de protecție acesta să fie comunicat către toate organele responsabile: de la asistență socială, DGASPC și așa mai departe”, a declarat Stoiciu miercuri la Parlament.

Dacă agresorii nu merg la psiholog primesc amendă

În cazul consilierii psihologice pentru agresori, dacă aceștia nu vor respecta legea și nu vor merge la ședințe de terapie, atunci vor putea primi o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. Stoiciu spune că până acum instanța putea impune ședințe de consiliere, însă după ce această lege va intra în vigoare judecătorii vor fi obligați să impună acest lucru.

„În momentul în care ajungi să bați o femeie sau să îi pui în pericol siguranța în modul în care este necesar un ordin de protecție, asta înseamnă că e clar, e nevoie de o intervenție psihologică în cazul agresorului”, a mai declarat Victoria Stoiciu, care a precizat că agresorii trebuie să declare la poliție dacă merg sau nu la ședințele de terapie.