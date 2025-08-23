SuperLiga: Victorie la limită pentru Rapid cu Metaloglobus

Rapid București a învins-o pe Metaloglobus București cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres.



Rapid a deschis scorul prin Constantin Grameni (16), care a reluat la colțul scurt, după ce fundașul George Caramalău a respins greșit șutul lui Tobias Christensen. Echipa antrenată de Costel Gâlcă și-a dublat avantajul la scurt timp (21), prin bosniacul Elvir Koljic, din centrarea lui Christensen.



Nou-promovata a înscris în finalul primei reprize, prin Ely Fernandes (43), care a profitat de ezitarea portarului Franz Stolz la centrarea lui Andrei Sava.



În prima repriză, Rapid a mai avut o ocazie mare, dar portarul George Gavrilaș a respins în bară reluarea lui Koljic la centrarea lui Alexandru Dobre (4).



Metaloglobus a dominat repriza secundă, dar nu a avut decât o singură ocazie, prin Desley Ubbink, al cărui șut din colțul careului mare a fost respins de Stolz.



Rapid a avut două șanse de gol prin francezul Antoine Baroan (78, 85), dar prima oară a tras slab, iar a doua oară a fost imprecis.



FC Metaloglobus București – FC Rapid București 1-2 (1-2), Arena 1 – Clinceni

Au marcat: Ely Fernandes (43), respectiv Constantin Grameni (16), Elvir Koljic (21).

Arbitru: Radu Petrescu; arbitri asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (toți din București); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Cristina Mariana Trandafir; arbitru asistent video: Andrei Constantinescu (ambii din București)

Observatori: Adrian Vidan (București) – CCA, Ștefan Popa (București) – LPF