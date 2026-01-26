Trenurile poloneze de la Pesa au început testele de anduranță pe rețeaua feroviară românească

Un prim tren regional polonez de la Pesa a început testele de anduranță pe rețeaua CFR în acest week-end, iar un al doilea va intra în teste miercuri, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Trenurile sunt parte a unui contract în valoare de 2,77 miliarde lei prin care România cumpără 62 de rame electrice.

Primul tren polonez produs de Pesa a intrat în țară în luna mai 2025.

Un prim tren Pesa efectuează probele dinamice de anduranță, pe ruta București-Constanța, în cooperare cu operatorul național CFR Călători și va parcurge 10.000 de km, spune ARF.

De miercuri, 28 ianuarie 2026, sunt programate probe dinamice de anduranță pentru cea de a doua ramă electrică de scurt parcurs RE-R 103 – 051, care va parcurge în total 2.000 km, mai spune Autoritatea.

„În conformitate cu prevederile contractuale, primul tren furnizat de către firma PESA, după efectuarea tuturor testelor dinamice „de tip”, trebuie să parcurgă în cadrul probelor dinamice de anduranță un număr de 10.000 km pentru primul tren și 2.000 km pentru celelalte trenuri, în condiții reale de exploatare”, se spune într-un comunicat ARF

.

Cele două trenuri au fost duse mai întâi în stația București Obor și au fost puse în funcțiune și verificate, în prealabil, pentru funcționalitatea tuturor sistemelor/subsistemelor, în special a sistemelor de siguranță.

Aceste rame electrice fac parte din lotul celor 62 trenuri destinate traficului regional și suburban (inclusiv serviciul de întreținere), achiziționate de ARF, prin Fondul pentru Modernizare.

Valoarea totală a proiectului este 2.777.369.677,05 lei (echivalent a 561.277.545,23 Euro), finanțarea fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare (fonduri europene nerambursabile), iar cofinanțarea de la bugetul de stat, după cum urmează:

– Valoarea asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 2.326.921.993,03 lei (470.246.750 Euro);

– Valoarea asigurată de Beneficiar este de 450.447.684,02 lei (91.030.795,23 Euro), din care 438.189.126,02 lei TVA.