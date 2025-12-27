UE cere respectarea suveranității Somaliei, după ce Israelul a recunoscut Somalilandul ca stat independent

Uniunea Europeană a insistat sâmbătă că suveranitatea Somaliei trebuie respectată, după ce Israelul a recunoscut oficial regiunea sa nordică, Somaliland, ca stat independent, notează AFP.

Israelul a anunţat vineri că recunoaşte oficial Somaliland, fiind prima ţară care face acest pas faţă de republica autoproclamată, care şi-a declarat unilateral independenţa faţă de Somalia în 1991.

Purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Anouar El Anouni, a declarat că blocul comunitar „reafirmă importanţa respectării unităţii, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Federale Somalia, în conformitate cu Constituţia acesteia şi cu statutele Uniunii Africane şi ale Naţiunilor Unite”.

„Acest lucru este esenţial pentru pacea şi stabilitatea întregii regiuni a Cornului Africii”, a mai transmis oficialul european, într-un comunicat.

„Uniunea Europeană încurajează un dialog substanţial între Somaliland şi Guvernul Federal al Somaliei pentru a rezolva divergenţele de lungă durată”, a adăugat acesta.

După decizia Israelului, autorităţile de la Mogadishu au denunţat un „atac deliberat” la adresa suveranităţii ţării, în timp ce Egiptul, Turcia, Consiliul de Cooperare al Golfului – format din şase state – şi Organizaţia Cooperării Islamice, cu sediul în Arabia Saudită, au condamnat, la rândul lor, hotărârea.

Republică autoproclamată, Somaliland are o poziţie strategică la Golful Aden şi dispune de propria monedă, paşapoarte şi armată, însă a rămas izolată pe plan diplomatic după ce şi-a declarat unilateral independenţa.

Președintele american Donald Trump a spus vineri, într-un interviu acordat publicației New York Post, că se opune recunoașterii de către Statele Unite a Somalilandului.

„Nu”, i-a răspuns liderul american jurnalistului care i-a pus întrebarea telefonic, potrivit Agerpres. De la clubul său de golf din Florida, Trump a declarat apoi: „Chiar există oameni care știu cu adevărat ce este Somalilandul?”.

