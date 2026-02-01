Un judecător a ordonat eliberarea lui Liam, băiețelul de 5 ani reținut de agenții ICE, alături de tatăl său

Detenția lui Liam Conejo Ramos, fotografiat purtând o căciuliţă albastră cu urechi de iepure şi un ghiozdan Spider-Man, a stârnit indignare la nivel naţional după ce a fost reţinut în faţa casei sale din Minneapolis.

Un judecător american a ordonat sâmbătă eliberarea băieţelului de cinci ani şi a tatălui său dintr-un centru de detenţie pentru imigranţi din Texas, transmite CNN.

Liam și tatăl său, Adrian, au fost luați de agenții de imigrare din fața casei lor din suburbia orașului Minneapolis și trimiși la peste 2.000 de km distanță, într-un centru de detenție din Texas destinat reținerii familiilor. Se află acolo de mai bine de o săptămână.

Ordonanța judecătorească prevede ca preșcolarul și tatăl său să fie eliberați „cât mai curând posibil” și nu mai târziu de marți, pe măsură ce cazul lor de imigrare este judecat în instanță.

„În prezent, colaborăm îndeaproape cu clienții noștri și cu familia lor pentru a asigura o reuniune sigură și în timp util”, au declarat avocații familiei într-un comunicat emis sâmbătă.

„Ne bucurăm că familia va putea acum să se concentreze pe a fi împreună și pe a găsi puțină liniște după această încercare traumatică”, au mai transmis avocații.

Critici dure ale judecătorului

Într-o opinie usturătoare, care pare mai degrabă o lecție de educație civică, judecătorul districtual american Fred Biery a criticat „ignoranta guvernului față de un document istoric american numit Declarația de Independență” și a citat nemulțumirile lui Thomas Jefferson față de „un pretins rege autoritar”, spunând că astăzi oamenii „aud ecouri ale acelei istorii”, notează CNN.

Arestarea lui Liam – și fotografia impresionantă care a surprins momentul când e reținut în timp ce acesta privește de sub căciulița lui cu urechi de iepure – a alimentat indignarea crescândă față de măsurile drastice luate de administrația Trump împotriva imigranților în Minneapolis și a readus în discuție întrebarea: Ce se întâmplă cu copiii când părinții lor sunt arestați brusc de ICE?

Într-o altă abatere de la normele scrierii judiciare, judecătorul a inclus celebra imagine a lui Liam la sfârșitul opiniei sale, sub semnătura sa, împreună cu referințe la pasajele biblice Matei 19:14 și Ioan 11:35.

Cazul lui Liam, a scris judecătorul Biery, își are originea în „urmărirea prost concepută și implementată în mod incompetent de către guvern a cotelor zilnice de deportare, aparent chiar dacă acest lucru presupune traumatizarea copiilor”.

„Observarea comportamentului uman confirmă că, pentru unii dintre noi, pofta perfidă de putere neîngrădită și impunerea cruzimii în căutarea acesteia nu cunosc limite și sunt lipsite de decență umană”, a mai scris judecătorul.