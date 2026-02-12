Vânzarea The Telegraph, investigată de guvernul britanic. Afacere de sute de milioane de lire sterline

Guvernul britanic a anunțat joi că a lansat o investigație cu privire la preluarea ziarului The Telegraph de către proprietarii Daily Mail, o tranzacție în valoare de 500 de milioane de lire sterline, potrivit AFP, BBC și The Guardian.

Secretarul culturii, Lisa Nandy, a spus că investigația este motivată de „considerente de interes public” și de „necesitatea unei pluralități suficiente de opinii pe fiecare piață britanică pentru mass-media de știri”.

Investigația va viza și „necesitatea unei pluralități suficiente de persoane care dețin controlul asupra întreprinderilor media”, a adăugat ea.

Aspectele legate de concurență vor fi evaluate de autoritatea de resort, în timp ce autoritatea de reglementare în domeniul media, Ofcom, va analiza impactul asupra interesului public, a mai precizat secretarul culturii.

Cumpărătorii spun că acordul va aduce „stabilitate și certitudine”

Daily Mail and General Trust (DMGT) a declarat că va colabora cu autoritățile de reglementare pentru a asigura finalizarea tranzacției. DMGT susține că acordul va oferi „stabilitate și certitudine” grupului media Telegraph (TMG) într-o industrie în schimbare.

DMGT, ale cărei titluri includ și i-Paper, New Scientist și Metro, a anunțat în noiembrie un acord pentru preluarea The Telegraph, în valoare de 500 de milioane de lire sterline (573,7 milioane euro), după ani de incertitudine cu privire la viitorul proprietar al ziarului.

Grupul media a fost scos la vânzare în 2023, din cauza datoriilor acumulate de foștii proprietari, frații Barclay.

În luna decembrie a aceluiași an, un consorțiu a încercat să cumpere TMG, dar guvernul conservator de la acea vreme a blocat tranzacția, invocând preocupări legate de trecerea publicației în proprietatea unui stat străin, deoarece consorțiul era susținut de familia conducătoare din Abu Dhabi.

Guvernul conservator a modificat și legile privind fuziunile pentru a interzice puterilor străine să controleze ziarele din Regatul Unit.

De atunci au eșuat mai multe încercări de achiziționare a grupului media. Oferta DMGT a fost aprobată în noiembrie 2025.